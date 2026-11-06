U-NEXTは、11月13日（金）から17日（火）にかけてシンガポールで開催される『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』全4試合のライブ配信について、出演する実況・解説陣を発表した。

今回の配信では、日本代表戦の2試合について、コンセプトの異なる『全力応援解説LIVE』と『徹底分析解説LIVE』を同時配信する。いずれも同じ試合映像を使用し、視聴者は好みに合わせて自由に切り替えながら楽しむことができる。

『全力応援解説LIVE』には、日本代表としてFIFAワールドカップを戦った中山雅史氏、岡野雅行氏、久保竜彦氏、中澤佑二氏らレジェンドOBが出演。日本代表を応援する目線で、現役時代のエピソードなども交えながら試合を盛り上げる。また、パラグアイ代表戦では、パラグアイリーグでのプレー経験を持つピン芸人のマリンボブも出演する。

一方、『徹底分析解説LIVE』には、林舞輝氏、林陵平氏、戸田和幸氏らが登場。フォーメーションやポジショニング、監督の采配などを独自の視点から分析し、プレーの意図や戦術面を深掘りする。FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメント1回戦で敗れたブラジル代表との再戦に向け、日本代表がどのような戦いを見せるのかにも注目が集まる。

さらに、日本代表戦では監督や選手へのインタビュー映像なども交えたコンテンツを準備しているという。なお、日本代表戦以外の2試合についても日本語の実況・解説付きでライブ配信を実施。日本代表戦2試合を含む全4試合をすべてライブで視聴できるのはU-NEXTのみとなり、11月14日（土）に行われる日本代表対ブラジル代表戦は無料配信される。

『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』

シンガポール代表 vs. パラグアイ代表

【配信日時】2026年11月13日（金）キックオフ 日本時間21:00予定

【会場】シンガポールナショナルスタジアム

【配信形態】U-NEXT月額プラン向け配信 / サッカーパック向け配信

【出演】解説：マリンボブ 実況：藤田崇寛

日本代表 vs. ブラジル代表

【配信日時】2026年11月14日（土）キックオフ 日本時間19:15予定

【会場】シンガポールナショナルスタジアム

【配信形態】無料配信(ライブ、見逃しは期間限定) / U-NEXT月額プラン向け配信 / サッカーパック向け配信

【全力応援解説LIVE 出演】解説：中山雅史、久保竜彦、中澤佑二 実況：谷岡慎一

【徹底分析解説LIVE 出演】解説：林陵平、林舞輝 実況：下田恒幸

シンガポール代表 vs. ブラジル代表

【配信日時】2026年11月17日（火）キックオフ 日本時間19:00予定

【会場】シンガポールナショナルスタジアム

【配信形態】U-NEXT月額プラン向け配信 / サッカーパック向け配信

【出演】解説：水沼貴史 実況：瀬崎一耀

日本代表 vs. パラグアイ代表

【配信日時】2026年11月17日（火）キックオフ 日本時間22:10予定

【会場】シンガポールナショナルスタジアム

【配信形態】U-NEXT月額プラン向け配信 / サッカーパック向け配信

【全力応援解説LIVE 出演】解説：岡野雅行、久保竜彦、中澤佑二、マリンボブ 実況：谷岡慎一

【徹底分析解説LIVE 出演】解説：戸田和幸、林舞輝 実況：桑原学

※出演者は予告なく変更になる場合があります。