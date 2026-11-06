プレミアリーグは現地時間5日、10月度月間ベストセーブ候補を発表した。アストン・ヴィラに所属する日本代表GK鈴木彩艶が日本人選手として初めてノミネートしている。

10月度月間ベストセーブ候補にノミネートされた鈴木のセーブは、同10月31日に行われた第9節のフルアム戦におけるものだ。前半32分、相手FWオスカー・ボブがペナルティーエリア内から決定的なシュートを放つも、鈴木は右手でボールをゴール枠外に弾き出した。

アストン・ヴィラのクラブ公式Xは同プレーの動画を投稿した上で「スーパー鈴木が、プレミアリーグの10月度月間ベストセーブ候補にノミネートされました」と報告している。

10月度月間ベストセーブ候補には、鈴木のほかにクリスタル・パレスのアルゼンチン代表GKワルテル・ベニテスとイングランド代表GKディーン・ヘンダーソン、チェルシーのベルギー人GKマイク・ペンダース、ブライトンのオランダ代表GKバルト・フェルブルッヘン、イプスウィッチのイングランド人GKクリスティアン・ウォルトンがノミネートされている。受賞者は、ファンおよび審査員の投票をもとに来週発表される。

【動画】至近距離弾を……。鈴木彩艶が超絶反射神経でビッグセーブした瞬間