ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第4節が5日に行われ、AZ（オランダ）とユヴェントス（イタリア）が対戦した。

試合はAZがボールをコントロールする展開となるが、先制したのはユヴェントスだった。19分、ランダル・コロ・ムアニが敵陣右サイドでパスを受け、相手のプレスを巧みにかわしてボックス右外からグラウンダーのクロスを通すと、トゥーン・コープマイネルスが左足で合わせ、シュートをゴール左下に流し込んだ。

先手を取ったユヴェントスは37分、ユヴェントスが敵陣不覚の右サイドでボールを奪い、ニック・ウォルトメイドがボールを収めて折り返しのパスを出すと、最後はコロ・ムアニが左足でシュートをゴール左に突き刺した。試合はユヴェントスの2点リードで折り返す。

後半に入ってからもAZがボールを保持していく。一方で、2点をリードしているユヴェントスは、ファイナルサードまでボールを運ぶことはできるものの、なかなかシュートまで持っていくことができない。

その後もAZは猛攻を仕掛けていく。すると88分、アユーブ・ウフキルが敵陣深くの右サイドからボックス内へスルーパスを通すと、イライジャ・ダイクストラが右ポケットから折り返し、ファーに詰めていたメックス・ミールディンクがゴールに押し込み、AZが1点を返す。

しかし、AZの反撃はここまで。逃げ切ったユヴェントスが2－1でAZに勝利し、公式戦連勝を達成した。

なお、AZの毎熊晟矢と市原吏音はメンバー入りしていたが、出場機会は巡ってこなかった。

次節は26日に行われ、AZはアウェイでスパルタ・プラハ（チェコ）と、ユヴェントスはホームでオモニア（キプロス）とそれぞれ対戦する。

【スコア】

AZ 1－2 ユヴェントス

【得点者】

0－1 19分 トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス）

0－2 37分 ランダル・コロ・ムアニ（ユヴェントス）

1－2 88分 メックス・ミールディンク（AZ）