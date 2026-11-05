横浜F・マリノスは5日、MFジョルディ・クルークスの負傷を報告した。
クルークスは、11月1日に行われた2026／27明治安田J1リーグ第13節の川崎フロンターレ戦で前半の序盤に負傷交代していた。その後、神奈川県内の病院で検査を受けた結果、左ハムストリング肉離れと診断された。
なお、復帰時期に関しては、「今後の経過を見ながら慎重に判断してまいります」とのみ伝えている。
クルークスは今季ここまでのリーグ戦で11試合1ゴールの数字を残していた。
横浜F・マリノスは5日、MFジョルディ・クルークスの負傷を報告した。
クルークスは、11月1日に行われた2026／27明治安田J1リーグ第13節の川崎フロンターレ戦で前半の序盤に負傷交代していた。その後、神奈川県内の病院で検査を受けた結果、左ハムストリング肉離れと診断された。
なお、復帰時期に関しては、「今後の経過を見ながら慎重に判断してまいります」とのみ伝えている。
クルークスは今季ここまでのリーグ戦で11試合1ゴールの数字を残していた。
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