今日の運勢 11月6日（金）「12星座占いランキング」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位？

2026年11月6日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月6日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？人と人の間に新しい橋をかけられる日。まずは複雑になった関係や連絡先を整理すると、本当に必要なご縁が見えてきそうです。懐かしい相手との行き違いも解ける予感。今日は返信を迷っていた人に短い近況メッセージを送ってみて。ひらめきと行動力が結びつき、思いがけない展開を呼び込めそう。仲間の意見を取り入れるほど、理想が現実的な形に整っていきます。自分で抱えず、助けを受け取るのも大切。今日は進めたい企画を共有して、率直な感想を聞いてみて。対話の中から、心地よい着地点を見つけられそう。昔の誤解を無理に正そうとするより、今の気持ちを柔らかく伝えることが関係改善の鍵です。嬉しい誘いには前向きに応えてみて。今日は会いたい人に具体的な日時を添えて連絡してみましょう。安心できる場所や人とのつながりが、次の一歩を支えてくれそう。予定外の変化にも、信頼できる人の力を借りれば落ち着いて対応できます。過去の気がかりも整理できる日。今日は机や受信箱を片づけて、必要な相談を早めに伝えてみて。やる気が高まり、大きな目標へ勢いよく進めそう。ただし、楽観的な見通しだけで走ると予定が膨らみすぎるかもしれません。周囲の助言を受け入れることで、力の使いどころが明確になります。今日は最優先するものを1つ決めて、最初の15分だけ着手してみて。行動力がぐっと高まり、止まっていたことを動かせる日です。熱意は周囲にも伝わりますが、急な方向転換にはひと呼吸おくと安心。助け舟が出たら遠慮せず頼ってみて。今日は実現したいことを3段階に分け、第1段階から始めましょう。自分らしい表現が人を惹きつける一方、評価を急ぐと気持ちが空回りしそう。目立つ成果より、相手との接点を丁寧に育てることが大切です。昔の反応にとらわれず、今の相手を見て。今日は感謝を伝えたい人に具体的な一言を届けてみて。細かな違和感に気づきやすく、複雑な状況を整理できる日。過去のやり取りを読み返すと、誤解の原因や見落としが見つかるかもしれません。全部を自分で直そうとしなくて大丈夫。今日は重要な連絡を確認して、必要なら補足を送りましょう。目標へ向かう力は十分ですが、周囲との調整に時間がかかりそう。予定どおりに進まなくても、関係を整理するための大切な間だと考えてみて。信頼できる人の提案が突破口になります。今日は期限と担当を紙に書き、無理な部分を相談してみて。心地よさを守りたい気持ちと、変化を求める流れの間で揺れやすい日。急に結論を出さず、過去に感じた違和感を見直すと選ぶ基準が整います。好意や援助は素直に受け取って。今日は財布や予定表を確認し、不要な約束を整理してみて。人間関係のもつれが気になりやすいものの、今は新しい接点を作る前の整理期間です。以前の行き違いを振り返り、相手の助けや言葉を受け入れると流れが変わりそう。今日は気になる関係を書き出してみて、伝えることと手放すことを分けてみて。周囲の気持ちを受け取りすぎて、自分の考えが分からなくなるかも。無理に答えを出すより、いったん距離を取り、助けが必要なことを認めると安心できます。過去の失敗を責めなくて大丈夫。今日は静かな場所で深呼吸し、頼れる人に相談してみて。今日は複雑になった人間関係や過去の行き違いを整理してから、新しいつながりを育てたい日。一人で解決しようとせず、差し出された助けを受け取ると、思いがけない突破口が開けそう。気になる連絡を一件見直し、今の気持ちを短い言葉で伝えてみてね。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://www.youtube.com/@ataru-uranai