リヴァプールに所属するU－21イングランド代表MFトレイ・ニョニが、同クラブ史上2番目に若いチャンピオンズリーグ（CL）得点者となった。4日、クラブ公式サイトが伝えている。

CL・リーグフェーズ第4節が4日に行われ、リヴァプールはフェネルバフチェと対戦。25分にクリアされて高く上がったボールに素早く反応したニョニがボールの落ち際に右足を振り抜き、ダイレクトボレーシュートで先制点を挙げた。その後、29分に追いつかれると、69分にはアレクサンデル・イサクが勝ち越しゴールを決めたが、73分と79分に失点して、2－3で逆転負けを喫した。

CL開幕から4連勝を逃したリヴァプールだったが、この試合に先発出場し、85分までプレーしたニョニは、この試合の得点が記念すべきCL初ゴールに。なお、19歳127日のニョニは、2017年10月にトレント・アレクサンダー・アーノルドが19歳10日で記録したのに次いで、リヴァプール史上2番目に若いCLでの得点者になったという。

また、2024年2月にトップチームデビューを果たして以降、これが公式戦32試合出場目にして初ゴールとなったニョニは、2008年12月にダヴィド・ヌゴグが記録した19歳252日という記録を塗り替え、リヴァプールの選手として欧州大会で初ゴールを記録した史上最年少選手にもなったことが伝えられている。

リヴァプールのCL（予選も含む）における最年少得点者リスト上位5名は以下の通り。

1位 トレント・アレクサンダー・アーノルド（19歳10日）

2位 トレイ・ニョニ（19歳127日）

3位 ハーヴェイ・エリオット（19歳191日）

4位 ダヴィド・ヌゴグ（19歳252日）

5位 カーティス・ジョーンズ（19歳306日）

【ハイライト動画】リヴァプールの19歳ニョニがCL初ゴール