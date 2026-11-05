All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年6月23日に投稿があった、神奈川県在住70歳男性のケースをご紹介します。

◆投稿者プロフィール

ペンネーム：スペイン好き

年齢性別：70歳男性

居住地：神奈川県

家族構成：本人、妻

住居形態：持ち家（戸建て）

リタイア前の雇用形態：会社役員

リタイア前の年収：1200万円

現預金：1500万円

リスク資産：4500万円

◆「公的年金は73歳まで繰り下げる予定で、今は企業年金のみで生活」

年金生活で貯金ができているか、の問いに「使い切る前提」と回答したスペイン好きさん。「貯金はせずに旅行などで使っている」と言います。

現在の収入は「企業年金月60万円、配当・株式運用益など月20万円」。対して月の代表的な生活費は「食費6万円、光熱費など3万円、医療費1万円、保険料4万円、交際費6万円、海外と国内の旅行費用40万円」とあります。

貯金をしない理由については、「十分な貯金もあり、死亡時の生命保険金もあるので、さらなる貯金は必要ない」と説明。「公的年金は73歳まで繰り下げる予定で、現在は企業年金のみ受け取っている」そうで、生活費は「年金と配当、株式運用益で足りている」とのことです。

◆「きついのは子どもたちへの金銭的援助」

年金生活できついと感じる支出には、「子どもたちへの金銭的援助」と回答。

また物価高による影響として「ガソリン代の高騰」を挙げています。

税金や社会保険料については、「税金については不満はないが、国民健康保険料は高い」と感じているそうです。

◆「海外旅行も国内旅行も年4回ずつ」

普段の暮らしについては、「食料品は格安スーパーなどでまとめ買い。外食はファミレス主体で月に2～3回程度。毎週1回ゴルフ。午前中は夫婦別で語学などの検定試験の勉強、午後はビデオを見るか読書」と回答したスペイン好きさん。

「メインは年に4回の海外旅行。夏冬はタイに3週間ずつ滞在し、年に1回は欧州へ、ほかにアジアなど。国内旅行も年に4回程度」とも続けます。

一方で年金生活になってからは、「外食費用は、基本は旅行時の外食に集中」しているため、思ったほどかかっていないそう。

最後に、「かなり恵まれているとは思うが、年金以外に金融商品や株式などの運用益を上げることが大事だと思う。これは若い時からやっていないと難しいと思う」とコメントされていました。

※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています

※エピソードは投稿者の当時のものです

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文＝あるじゃん 編集部