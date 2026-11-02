瀬古歩夢、中村草太、水多海斗が所属するル・アーヴルのスポーツディレクター（SD）である元セネガル代表FWのデンバ・バ氏が退任を決断したようだ。フランスメディア『レキップ』が報じている。

今シーズン、開幕から苦しい戦いを強いられているル・アーヴル。リーグ・アン9試合を消化して2分7敗で最下位に低迷。そして、直近に行われたリーグ・アン第9節パリ・サンジェルマン（PSG）戦での1－5の大敗を受け、ジャン・ミシェル・ルシエ社長とディディエ・ディガール監督の退任が発表されていた。

さらに、今回の報道によれば、その2人に続き、今季から就任したばかりの新SDもクラブを去ることになるようだ。

現在41歳のデンバ・バ氏はホッフェンハイム、ニューカッスル、チェルシー、ベシクタシュ、上海申花といったクラブで活躍したストライカー。2021年にスイスのルガーノで現役を引退した後は、生まれ故郷のフランスでリーグ・ドゥ（フランス2部）のダンケルクでアドバイザーとフットボールディレクターを務めていた。

ル・アーヴルではマチュー・ボドメ氏が昨季までSD職を務めていたが、クラブ内でのゴタゴタの影響もあって辞任。デンバ・バ氏は今年6月19日付けで新たなSDに就任。

今夏の移籍市場では中村、水多の2選手の獲得にも携わっていた。なお、後任には、今夏アシスタントとして加入したカンタン・ロジエ氏が就く見通しだという。