MAZZEL、aiko、YOASOBI、あいみょん、Mrs. GREEN APPLE…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（10月31日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。10月31日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeeklyチャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（10月31日（土）付）を発表しました。

■10位：櫻坂46「愛MUST BE」

先週3位から7ランクダウン↓ 10月14日にリリースされた16枚目のシングルが3週連続でランクイン。櫻坂46は、10月25日に台湾・台北アリーナで開催された音楽イベント「MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI」に出演しました。

■9位：M!LK「ザッツ！超常」

初登場！ 10月26日に配信リリースされた楽曲がランクイン。こちらはアニメ「超巡！超条先輩」のオープニングテーマに起用されています。

■8位：BUDDiiS「無限大LOVE!!!」

初登場！ こちらは、11月18日（水）にリリースされるダンスボーカルグループ・BUDDiiS（バディーズ）のニューシングルです。

■7位：Travis Japan「EGO」

先週1位から6ランクダウン↓ 11月18日（水）にリリースされる4枚目のアルバム『Jewelry Basket』に収録される、ドラマ「はだかんぼうたち」（テレビ朝日系）の主題歌が2週連続でランクイン。

■6位：Mrs. GREEN APPLE「共犯」

先週2位から4ランクダウン↓ 9月30日にリリースされた6枚目のオリジナルフルアルバム『POPS』に収録されている楽曲が5週連続でランクイン！ Mrs. GREEN APPLEは、ライブツアー「Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”」を開催中。次回は、11月4日（水）、5日（木）に佐賀県・SAGAアリーナでおこなわれます。

■5位：ヨルシカ「雲を抜け風下へ私だけ」

ランキング圏外から再登場！ こちらは、10月14日に配信リリースされたアニメ「薬屋のひとりごと」第3期オープニングテーマです。

■4位：あいみょん「さながらロンリー」

ランキング圏外から再登場！ こちらは、10月12日に配信リリースされたドラマ「もうパパ！」（ABC、テレビ朝日系）の主題歌です。あいみょんは、11月30日（月）、12月1日（火）に『AIMYON 10th anniversary LIVE 2026 「、、、」 IN 日本武道館』を開催します。

■3位：YOASOBI「咲き誇れ」

先週10位から7ランクアップ↑ 10月14日に配信リリースされたNHK連続テレビ小説「ブラッサム」の主題歌が3週連続でランクイン。YOASOBIは、現在「YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027」を開催中。次回は、11月7日（土）、8日（日）に愛知県・バンテリンドーム ナゴヤでおこなわれます。

■2位：aiko「あなたの花の色」

先週6位から4ランクアップ↑ 10月21日にリリースされた17枚目のアルバム『最後に熱い日々を狂わしき想いで』に収録されている、アニメ「アオのハコ」Season2のオープニングテーマが、4週連続でランクイン。2027年2月17日（水）には、同アルバムの12インチアナログレコード盤のリリースも決定しています。

そして、今週の第1位は……？

■1位：MAZZEL「Touch」

10月21日にリリースされた5枚目のシングルが、初登場で1位にランクイン！ TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」の10月20日の放送には、MAZZELのRANさん、TAKUTOさんがゲスト出演しました。

今回の放送では、ゲストパートに2人組バンド・名誉伝説のこたにさん（Vo.）、けっさくさん（作詞作曲/Gt.）が登場！ 10月28日にリリースされたメジャーファーストフルアルバム『OK集』などの話を伺いました。

＜番組概要＞

番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN

放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット

放送日時：毎週土曜 13:00～13:53

パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/

番組公式X： @JA_CDJ