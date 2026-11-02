JFA（日本サッカー協会）は11月2日、FIFA U－17ワールドカップ カタール2026に臨むU－17日本代表のメンバーを発表した。

同大会は、17歳以下の選手を対象とした国際大会で、1985年に第1回大会が開催された。2025年大会からは出場国が48カ国に拡大され、以降は毎年開催される大会へと変更。前回大会ではU－17ポルトガル代表が初優勝を飾っている。今大会もカタールで11月19日から12月13日まで開催される予定だ。

過去、U－17日本代表は1993年大会と2011年大会でベスト8に進出。前回の2025年大会でも準々決勝まで勝ち進み、3度目のベスト8入りを果たしたが、準々決勝では同オーストリア代表に0－1で敗れ、史上初の準決勝進出とはならなかった。

今大会、U－17日本代表はグループLに入り、同コロンビア代表、同セルビア代表、同ホンジュラス代表と同居。グループステージでは、11月21日にコロンビアと、24日にセルビアと、27日にホンジュラスと対戦する。各グループの上位2チームと、3位チームのうち成績上位8カ国がラウンド32へ進出する。

今回、小野信義監督が選んだ21名のリストが正式に決定した。2026／27明治安田J1リーグのピッチにも立っている鹿島アントラーズのDF元砂晏翔仁ウデンバを筆頭に、2026／27明治安田J2リーグで11試合に出場している藤枝MYFCのMF北原槙、同リーグで1試合に出場している横浜FCのFW齋藤翔らが選出された。

なお、元砂と浦和レッズのMF和田武士は、前回大会にも出場しており、当時の悔しさを知る選手。北原は前回大会で追加招集されたものの、最終的には不参加となっていた。鹿島アントラーズユースのDF倉橋幸暉は、前回大会はトレーニングパートナーを務めており、今回はメンバーの一員として“世界”に挑む。

U－17日本代表メンバーは以下の通り。

◆■U－17日本代表

▼GK

21 高橋恒輝（大成高）

1 大下幸誠（鹿島アントラーズユース）

12 木田蓮人（帝京長岡高）

▼DF

3 元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズ）

13 エゼモクェ・チメヅェ海（セレッソ大阪）

5 倉橋幸暉（鹿島アントラーズユース）

2 橋本凜来（FC東京U－18）

4 竹内悠三（名古屋グランパスU－18）

20 鮫島充輝（名古屋グランパスU－18）

▼MF

16 星宗介（尚志高）

17 藤本祥輝（ガンバ大阪ユース）

8 里見汰福（ヴィッセル神戸U－18）

6 岩土そら（鹿島アントラーズユース）

7 和田武士（浦和レッズ）

10 北原槙（藤枝MYFC）

14 中島璃久（FC東京U－18）

15 木村風斗（川崎フロンターレU－18）

19 岡本新大（ガンバ大阪ユース）

18 五十嵐陵（柏レイソルU－18）

▼FW

11 齋藤翔（横浜FC）

9 髙木瑛人（鹿島アントラーズユース）

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