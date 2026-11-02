U－17日本代表はアジアを制覇し、W杯出場権獲得 [写真]＝AFC

　JFA（日本サッカー協会）は11月2日、FIFA U－17ワールドカップ カタール2026に臨むU－17日本代表のメンバーを発表した。

　同大会は、17歳以下の選手を対象とした国際大会で、1985年に第1回大会が開催された。2025年大会からは出場国が48カ国に拡大され、以降は毎年開催される大会へと変更。前回大会ではU－17ポルトガル代表が初優勝を飾っている。今大会もカタールで11月19日から12月13日まで開催される予定だ。

　過去、U－17日本代表は1993年大会と2011年大会でベスト8に進出。前回の2025年大会でも準々決勝まで勝ち進み、3度目のベスト8入りを果たしたが、準々決勝では同オーストリア代表に0－1で敗れ、史上初の準決勝進出とはならなかった。

　今大会、U－17日本代表はグループLに入り、同コロンビア代表、同セルビア代表、同ホンジュラス代表と同居。グループステージでは、11月21日にコロンビアと、24日にセルビアと、27日にホンジュラスと対戦する。各グループの上位2チームと、3位チームのうち成績上位8カ国がラウンド32へ進出する。

　今回、小野信義監督が選んだ21名のリストが正式に決定した。2026／27明治安田J1リーグのピッチにも立っている鹿島アントラーズのDF元砂晏翔仁ウデンバを筆頭に、2026／27明治安田J2リーグで11試合に出場している藤枝MYFCのMF北原槙、同リーグで1試合に出場している横浜FCのFW齋藤翔らが選出された。

　なお、元砂と浦和レッズのMF和田武士は、前回大会にも出場しており、当時の悔しさを知る選手。北原は前回大会で追加招集されたものの、最終的には不参加となっていた。鹿島アントラーズユースのDF倉橋幸暉は、前回大会はトレーニングパートナーを務めており、今回はメンバーの一員として“世界”に挑む。

　U－17日本代表メンバーは以下の通り。

◆■U－17日本代表

▼GK
21　高橋恒輝（大成高）
1　大下幸誠（鹿島アントラーズユース）
12　木田蓮人（帝京長岡高）
▼DF
3　元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズ）
13　エゼモクェ・チメヅェ海（セレッソ大阪）
5　倉橋幸暉（鹿島アントラーズユース）
2　橋本凜来（FC東京U－18）
4　竹内悠三（名古屋グランパスU－18）
20　鮫島充輝（名古屋グランパスU－18）
▼MF
16　星宗介（尚志高）
17　藤本祥輝（ガンバ大阪ユース）
8　里見汰福（ヴィッセル神戸U－18）
6　岩土そら（鹿島アントラーズユース）
7　和田武士（浦和レッズ）
10　北原槙（藤枝MYFC）
14　中島璃久（FC東京U－18）
15　木村風斗（川崎フロンターレU－18）
19　岡本新大（ガンバ大阪ユース）
18　五十嵐陵（柏レイソルU－18）
▼FW
11　齋藤翔（横浜FC）
9　髙木瑛人（鹿島アントラーズユース）

【ハイライト動画】U17日本代表はアジア王者として今大会へ！