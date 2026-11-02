【岸和田市×NANKAI×Joshin】デジタルを活用した次世代育成及び地域の未来創造に関する事業連携協定

デジタルを活用した次世代育成及び地域の未来創造に関する事業連携協定を締結

大阪府岸和田市（市長：佐野 英利）と株式会社NANKAI（代表取締役社長：梶谷 知志）及び株式会社Joshin（代表取締役 兼 社長執行役員CEO：高橋 徹也）は、相互に連携し、それぞれが有する資源、知識及びノウハウを活用することにより、地域活性化、人材育成、市民交流の促進及び地域コミュニティの活性化を図り、持続可能な地域社会の実現に寄与することを目的とし、令和８年10月28日に「岸和田市におけるデジタルを活用した次世代育成及び地域の未来創造に関する事業連携協定」を締結した。

今後、様々な分野で事業連携を進めていくとしているが、まずは子どもたちの情報活用能力、創造力、協働力及び課題解決力の育成に関する取組として、Minecraftを活用したワークショップを開催する予定だ。

協定締結式

日時：令和８年10月28日（水曜日）14時00分

場所：eスタジアム なんば本店（大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス１階）

協定内容

（１）eスポーツ及びデジタルコンテンツを活用した地域活性化に関すること

（２）デジタル人材の育成及びキャリア教育の推進に関すること

（３）市民の交流促進及び地域コミュニティの活性化に関すること

（４）Joshin岸和田店を含む商業施設その他の地域資源を活用した事業協力に関すること

（５）前各号に掲げるもののほか、三者が必要と認める事項

問い合わせ先

岸和田市総合政策部成長戦略課

072-447-4056

各種リンク先

・岸和田市

・株式会社NANKAI

・株式会社Joshin