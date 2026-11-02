レアル・マドリードに所属するMFジュード・ベリンガムが、同僚FWヤン・ディオマンデを称賛した。1日、クラブ公式メディアが伝えている。

ジョゼ・モウリーニョ監督のチームは1日、ラ・リーガ第11節でラシン・サンタンデールと敵地で対戦。自身のクラブ公式戦通算50得点目のほか、出場停止のヴィニシウス・ジュニオールに代わって左ウイングでスタメン出場したディオマンデのスーペルゴラッソなどで、3－0と完勝。バルセロナとアトレティコ・マドリードを追走している。

試合後、クラブ公式メディアのインタビューに登場したベリンガムは、ブレイク中の19歳を称賛した。公式戦6連勝のうち、5試合でスタメン出場し4得点3アシストをマークしているディオマンデについて、「信じられない。彼があんなシュートを打てるなんて知らなかったよ」と驚嘆しつつ、「ライプツィヒ戦でも言ったけど、彼は本当に素晴らしい。スペシャルな選手だ。チームに迎えられて嬉しい」と賛辞を送った。

またベリンガムは、5試合ぶりのクリーンシートに「ディフェンス陣にとっても、（ティボー・）クルトワや（アンドリー・）ルニンにとっても重要なこと。それは、我々が強固で競争力のあるプレーができたことを意味しているんだ」と守備陣の奮闘も称えている。

好調なレアル・マドリードの次戦は、チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節AEKアテネ戦となる。

【ゴラッソ】ベリンガムも舌を巻いたディオマンデの一撃



