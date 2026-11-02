リヨンを率いるパウロ・フォンセカ監督の退任が近づいているようだ。2日付で、フランス紙『レキップ』が報じている。

このポルトガル人指揮官には、“母国の名門”スポルティングからの接触があり、シーズン途中ながらリヨンを離れる可能性が取り沙汰されている。そして1日のリーグ・アン第9節アンジェ戦（⚪︎2－0）では、コランタン・トリッソがゴールを決めた直後にフォンセカ監督の元に飛び込み、チームメイトもそれに続いたほか、試合終了時には同指揮官の感極まった表情も捉えられていた。

フランス紙『レキップ』は、この涙の意味について「サヨナラが近いことを示唆するものなのだろうか」と指摘。現状、スポルティングとリヨンの間で協議中でまだ何も決まっていないものの、「指揮官はクラブ首脳陣に対して、退任を認めるよう正式に求めている」とフォンセカ監督がポルトガルのクラブからのオファーに前向きな姿勢であることを明らかにした。

なお同指揮官は、『リーグ・アン＋』のインタビューで、「感情が高ぶった瞬間だった」としつつ、自身の退任についても「可能性の一つ」と言及を避けている。

中村敬斗を擁するチームは、リーグ・アン今節終了時点で3位につけているほか、ヨーロッパリーグでも白星先行と好スタートを切ったなかで、指揮官退任のシナリオが現実味を帯び始めている。

【動画】中村敬斗がピンポイントCKで初アシスト記録！