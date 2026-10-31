2026／27明治安田J1リーグ第13節が31日に行われ、柏レイソルと浦和レッズが対戦した。

4位柏と3連勝中の7位浦和による上位直接対決。一進一退の攻防が繰り広げられるなか、先制したのはホームの柏だった。37分、遠藤渓太が左からカットインして右足を振り抜く。これは相手にブロックされたが、ゴール前のこぼれ球を詰めた小泉佳穂が、古巣相手にゴールを記録した。

1点リードで折り返した柏は、浦和の反撃を耐えながら、68分に貴重な追加点を獲得する。中盤でのボール奪取から速攻に転じ、細谷真大がペナルティエリア中央からシュートを放つ。これは相手GK西川周作に阻まれたが、こぼれ球を拾い、ペナルティエリアの手前から弓場堅真が右足を振り抜く。シュートは弧を描いてゴール右に吸い込まれた。

ビハインドの浦和は、78分に宮本優太が2枚目のイエローカードを受け取り退場。残り時間を10人で戦うことになった。

そして90分、柏は敵陣でのボール奪取から、小泉のお膳立てを受けた久保藤次郎が3点目を奪う。さらに後半アディショナルタイム2分、再び敵陣でボールを奪い、小泉のパスを受けた原田亘がドリブルで右サイドからペナルティエリア手前まで侵入。そのまま左足を振り、ゴール左下隅へと流し込んだ。

試合はこのまま終了し、柏は2連勝で暫定3位に浮上。浦和は守護神・西川のJ1最多出場記録タイ672試合目を飾れず、4試合ぶりの敗戦となった。次節、柏は11月7日にホームで川崎フロンターレと、浦和は同8日に敵地でヴィッセル神戸と対戦する。

【スコア】

柏レイソル 4－0 浦和レッズ

【得点者】

1－0 38分 小泉佳穂（柏）

2－0 68分 弓場堅真（柏）

3－0 90分 久保藤次郎（柏）

4－0 90＋2分 原田亘（柏）

【ゴール動画】柏vs浦和