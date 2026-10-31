2026／27明治安田J1リーグ第13節が31日に行われ、ヴィッセル神戸と名古屋グランパスが対戦した。

試合の均衡が破れたのは開始2分、名古屋が先制する。左サイドから中山克広がピンポイントのクロスをペナルティエリア右に供給。これを和泉竜司が折り返し、合わせたのは永井謙佑。左足アウトサイドで放ったシュートは、左ポストを叩いてゴールに吸い込まれた。

神戸は38分に試合を振り出しに戻す。ゴール前に人数をかけて押し込むなか、最後は武藤嘉紀が左足を振り抜いてゴールに突き刺した。

同点で折り返すと、後半開始早々の47分に神戸が勝ち越す。自陣からのカウンターで武藤がファイナルサードに侵入。相手を引きつけてから右のエリキに託す。オフサイドラインのギリギリで抜け出したエリキは、右足でゴール左下隅へ流し込んだ。

名古屋は64分に木村勇大がゴール前のルーズボールを押し込みゴールネットを揺らす。しかし、直前のプレーで山岸祐也のオフサイドを取られて、得点は取り消された。

一方、神戸もコーナーキックの流れからジエゴがゴールに押し込んだが、こちらもVARのチェックでオフサイドとなり、得点が認められない。

後半アディショナルタイム1分、神戸が正真正銘、決定的な3点目を奪う。ペナルティエリア右から武藤が送ったクロスから、投入直後の小松蓮がヘディングシュートをねじ込んだ。

試合はこのまま終了し、武藤が全3得点に絡んだ神戸は3試合ぶり白星で上位陣との勝ち点差をキープ。名古屋は5試合ぶり黒星となった。次節、神戸は11月8日にホームで浦和レッズと、名古屋は同7日にホームで京都サンガF.C.と対戦する。

【スコア】

ヴィッセル神戸 3－1 名古屋グランパス

【得点者】

0－1 2分 永井謙佑（名古屋）

1－1 38分 武藤嘉紀（神戸）

2－1 47分 エリキ（神戸）

3－1 90＋1分 小松蓮（神戸）

【ゴール動画】神戸vs名古屋