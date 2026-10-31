厚別で勝利した札幌 [写真]＝J.LEAGUE via Getty Images

　2026／27明治安田J2リーグ第14節が31日に行われた。

　首位ベガルタ仙台はRB大宮アルディージャと対戦。前半終了間際に先制を許したあと、53分に岩渕弘人が豪快なジャンピングボレーを叩き込んで追いついたものの、65分に勝ち越しを許す。1－2で敗れた仙台は連敗となった。

　2位アルビレックス新潟と3位カターレ富山の直接対決は、計5点の打ち合いを富山が制した。4位横浜FCも勝利し、首位仙台から5位大宮までが勝ち点差「3」でひしめく大混戦となっている。

　テゲバジャーロ宮崎は大分トリニータとの直接対決を制して3連勝。5位大宮と勝ち点差「1」の6位に位置している。

　北海道コンサドーレ札幌は湘南ベルマーレを1－0で下し、4試合連続の完封勝利。J1時代の2019年以来、7年ぶりのリーグ戦4連勝を達成した。

　19位FC今治と最下位ヴァンフォーレ甲府の直接対決は痛み分け。栃木シティはいわきFCに敗れて9戦未勝利となり、勝ち点「12」で下位3チームが並んでいる。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第14節

▼10月31日（土）
北海道コンサドーレ札幌　1－0　湘南ベルマーレ
ヴァンラーレ八戸　1－2　モンテディオ山形
ベガルタ仙台　1－2　RB大宮アルディージャ
栃木シティ　1－3　いわきFC
アルビレックス新潟　2－3　カターレ富山
ジュビロ磐田　2－0　サガン鳥栖
徳島ヴォルティス　0－1　横浜FC
テゲバジャーロ宮崎　2－0　大分トリニータ
FC今治　1－1　ヴァンフォーレ甲府
ブラウブリッツ秋田　1－1　藤枝MYFC

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　仙台（27／＋10）
2位　新潟（26／－3）
3位　富山（25／＋12）
4位　横浜FC（25／＋10）
5位　大宮（24／＋8）
6位　宮崎（23／＋5）
7位　湘南（22／＋2）
8位　いわき（20／＋3）
9位　札幌（20／－2）
10位　大分（19／＋5）
11位　磐田（19／＋1）
12位　秋田（17／0）
13位　鳥栖（17／－3）
14位　徳島（17／－3）
15位　藤枝（16／＋1）
16位　山形（16／－1）
17位　八戸（14／－13）
18位　栃木C（12／－4）
19位　今治（12／－11）
20位　甲府（12／－17）

◆■J2第15節の対戦カード

▼11月3日（火）
13:55　富山　vs　仙台
14:00　山形　vs　徳島
14:00　大宮　vs　いわき
14:00　横浜FC　vs　秋田
14:00　湘南　vs　鳥栖
14:00　甲府　vs　新潟
14:00　藤枝　vs　磐田
14:00　大分　vs　八戸
14:00　宮崎　vs　栃木C
14:50　今治　vs　札幌