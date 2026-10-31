2026／27明治安田J2リーグ第14節が31日に行われた。
首位ベガルタ仙台はRB大宮アルディージャと対戦。前半終了間際に先制を許したあと、53分に岩渕弘人が豪快なジャンピングボレーを叩き込んで追いついたものの、65分に勝ち越しを許す。1－2で敗れた仙台は連敗となった。
2位アルビレックス新潟と3位カターレ富山の直接対決は、計5点の打ち合いを富山が制した。4位横浜FCも勝利し、首位仙台から5位大宮までが勝ち点差「3」でひしめく大混戦となっている。
テゲバジャーロ宮崎は大分トリニータとの直接対決を制して3連勝。5位大宮と勝ち点差「1」の6位に位置している。
北海道コンサドーレ札幌は湘南ベルマーレを1－0で下し、4試合連続の完封勝利。J1時代の2019年以来、7年ぶりのリーグ戦4連勝を達成した。
19位FC今治と最下位ヴァンフォーレ甲府の直接対決は痛み分け。栃木シティはいわきFCに敗れて9戦未勝利となり、勝ち点「12」で下位3チームが並んでいる。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J2第14節
▼10月31日（土）
北海道コンサドーレ札幌 1－0 湘南ベルマーレ
ヴァンラーレ八戸 1－2 モンテディオ山形
ベガルタ仙台 1－2 RB大宮アルディージャ
栃木シティ 1－3 いわきFC
アルビレックス新潟 2－3 カターレ富山
ジュビロ磐田 2－0 サガン鳥栖
徳島ヴォルティス 0－1 横浜FC
テゲバジャーロ宮崎 2－0 大分トリニータ
FC今治 1－1 ヴァンフォーレ甲府
ブラウブリッツ秋田 1－1 藤枝MYFC
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 仙台（27／＋10）
2位 新潟（26／－3）
3位 富山（25／＋12）
4位 横浜FC（25／＋10）
5位 大宮（24／＋8）
6位 宮崎（23／＋5）
7位 湘南（22／＋2）
8位 いわき（20／＋3）
9位 札幌（20／－2）
10位 大分（19／＋5）
11位 磐田（19／＋1）
12位 秋田（17／0）
13位 鳥栖（17／－3）
14位 徳島（17／－3）
15位 藤枝（16／＋1）
16位 山形（16／－1）
17位 八戸（14／－13）
18位 栃木C（12／－4）
19位 今治（12／－11）
20位 甲府（12／－17）
▼11月3日（火）
13:55 富山 vs 仙台
14:00 山形 vs 徳島
14:00 大宮 vs いわき
14:00 横浜FC vs 秋田
14:00 湘南 vs 鳥栖
14:00 甲府 vs 新潟
14:00 藤枝 vs 磐田
14:00 大分 vs 八戸
14:00 宮崎 vs 栃木C
14:50 今治 vs 札幌