2026／27明治安田J2リーグ第14節が31日に行われた。

首位ベガルタ仙台はRB大宮アルディージャと対戦。前半終了間際に先制を許したあと、53分に岩渕弘人が豪快なジャンピングボレーを叩き込んで追いついたものの、65分に勝ち越しを許す。1－2で敗れた仙台は連敗となった。

2位アルビレックス新潟と3位カターレ富山の直接対決は、計5点の打ち合いを富山が制した。4位横浜FCも勝利し、首位仙台から5位大宮までが勝ち点差「3」でひしめく大混戦となっている。

テゲバジャーロ宮崎は大分トリニータとの直接対決を制して3連勝。5位大宮と勝ち点差「1」の6位に位置している。

北海道コンサドーレ札幌は湘南ベルマーレを1－0で下し、4試合連続の完封勝利。J1時代の2019年以来、7年ぶりのリーグ戦4連勝を達成した。

19位FC今治と最下位ヴァンフォーレ甲府の直接対決は痛み分け。栃木シティはいわきFCに敗れて9戦未勝利となり、勝ち点「12」で下位3チームが並んでいる。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第14節

▼10月31日（土）

北海道コンサドーレ札幌 1－0 湘南ベルマーレ

ヴァンラーレ八戸 1－2 モンテディオ山形

ベガルタ仙台 1－2 RB大宮アルディージャ

栃木シティ 1－3 いわきFC

アルビレックス新潟 2－3 カターレ富山

ジュビロ磐田 2－0 サガン鳥栖

徳島ヴォルティス 0－1 横浜FC

テゲバジャーロ宮崎 2－0 大分トリニータ

FC今治 1－1 ヴァンフォーレ甲府

ブラウブリッツ秋田 1－1 藤枝MYFC

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 仙台（27／＋10）

2位 新潟（26／－3）

3位 富山（25／＋12）

4位 横浜FC（25／＋10）

5位 大宮（24／＋8）

6位 宮崎（23／＋5）

7位 湘南（22／＋2）

8位 いわき（20／＋3）

9位 札幌（20／－2）

10位 大分（19／＋5）

11位 磐田（19／＋1）

12位 秋田（17／0）

13位 鳥栖（17／－3）

14位 徳島（17／－3）

15位 藤枝（16／＋1）

16位 山形（16／－1）

17位 八戸（14／－13）

18位 栃木C（12／－4）

19位 今治（12／－11）

20位 甲府（12／－17）

◆■J2第15節の対戦カード

▼11月3日（火）

13:55 富山 vs 仙台

14:00 山形 vs 徳島

14:00 大宮 vs いわき

14:00 横浜FC vs 秋田

14:00 湘南 vs 鳥栖

14:00 甲府 vs 新潟

14:00 藤枝 vs 磐田

14:00 大分 vs 八戸

14:00 宮崎 vs 栃木C

14:50 今治 vs 札幌