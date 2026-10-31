パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するモロッコ代表DFアクラフ・ハキミが、キャリアで初めてハットトリックを達成した。30日、大手メディア『ESPN』が伝えている。

ハキミは30日に行われたリーグ・アン第9節ル・アーヴル戦で0－1で迎えた26分にミカ・ゴッツの同点弾をアシストすると、28分にはニアサイドを打ち抜いて勝ち越しゴールを挙げた。さらに、55分には直接フリーキックを決め、62分にはセニー・マユルの得点をアシストしたほか、69分にはダメ押しとなるゴールを挙げ、5－1での逆転勝利に大きく貢献した。

この試合でハットトリックを達成したハキミは、クラブと代表を通じてこれが公式戦486試合目でキャリア初のハットトリックとなったほか、欧州主要5大リーグにおいて1試合で5ゴールに関与した選手は、過去4シーズンでわずか4人目のことであり、リーグ・アンに限れば、2022年8月にPSGでネイマールが達成して以来の快挙になったことが明らかになっている。

圧巻の5得点関与で勝利に大きく貢献を果たしたハキミは試合後、クラブ公式サイトで「チーム全体として非常に良いパフォーマンスができた。とても嬉しい」とリーグ戦6連勝を飾った試合を振り返りつつ、ハットトリックを記録した喜びも次のように語っている。

「決して簡単な試合ではなかった。先制点を許す苦しい立ち上がりになったけど、僕たちは闘志を見せ、試合を立て直すための正しい姿勢を貫くことができた。それが何よりも重要なことだ。勝利できたことはもちろん、僕自身にとって初のハットトリックを達成できて、最高の夜になった。とても嬉しいし、このユニフォームを着て、これからもできるだけ多くのゴールを決めたいと思っている」

【ハイライト動画】PSGのハキミがハットトリック＆2アシストを記録