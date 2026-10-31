マンチェスター・ユナイテッドを率いるマイケル・キャリック監督が、31日のチェルシー戦に向けて意気込みを示した。30日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えた。

開幕8戦でわずか1勝。前節ボーンマス戦で完敗を喫した後、キャリック監督の進退が騒がれた。しかし、マンチェスター・ユナイテッドの上層部は緊急会議を経て、キャリック監督の続投を決断。チェルシー戦も指揮をとることになった。

チェルシー戦の前日会見に臨んだキャリック監督は、「いつも楽しくて心地よい会話ばかりではない。時には厳しい現実を突きつけられることもあるが、前に進むにはそれが必要です。前進するために必要なことは何であれ、やっていく」と覚悟を示した。

主将のブルーノ・フェルナンデスが戦術を批判するなど、内部の結束が崩壊しているのではとの指摘もあるが、「今の状況では疑問を持たれやすいのも確かだが、私は選手とコーチの繋がりに何の問題も感じていない。私たちはもっと良いプレーをしなければならないが、その繋がりはこれまでと変わらず強いものだ」と主張。一つ勝てれば状況は好転するはずだと語り、全員に結束を呼びかけた。

「サポーターも含めて、全員で一緒に戦わなければならない。今は苦しい時期で、彼らの気持ちも理解している。ただ、これを乗り越えたとき、私たちは全体としてずっと強くなっているはずだ」

「自信というのはスポーツの醍醐味だ。大きな要素で、ほかのすべてに勝るところがある。一気に戻ってくることもあるのが面白いところだ。試合中の一つの場面、一つの結果で…。これまでにもそういうことがあった。すぐに戻ってくることがある。だからこそ私たちは前に進み続けられる。それはいつも手の届くところにある」

「もちろん、勝てていないときには自然と不安が忍び込んでくる。でも、それ(自信)はそこにあるのだと信じ続けなければならない。全員にとって何かが好転し、空気が変わるきっかけが必要だ。それは決して遠くにはない。大事なのはいつも次だ。そして、いつでも違いを生み出すことができる」