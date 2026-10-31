日本代表GK鈴木彩艶が所属するアストン・ヴィラは30日、元イングランド代表DFジェイミー・キャラガー氏への法的措置を開始したと発表した。

現役時代にリヴァプールでプレーしたキャラガー氏は引退後、辛口のコメンテーターとして活動中。イギリスメディア『BBC』によると、そんな同氏はポッドキャスト『Stick to Football』で、アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督なら成績不振のマンチェスター・ユナイテッドの新監督就任に関心を持つのではないかと発言し、その過激な内容が批判を浴びた。

「彼なら、もう一度ビッグクラブを率いるチャンスが欲しいはずだ（※エメリ監督はかつてパリ・サンジェルマンやアーセナルなどを指揮）。好むと好まざるとにかかわらず、サッカー界には序列がある。だから、レアル・マドリードはユナイテッドの最高の選手を奪っていく。（クリスティアーノ・）ロナウドのときもそうだった」

「そしてアストン・ヴィラの下にもクラブがあって、ヴィラはそこから選手や監督を引き抜いていく。だから、ヴィラのファンはいい加減に黙れ。アストン・ヴィラがマンチェスター・ユナイテッドになることは絶対にない」

これを受け、アストン・ヴィラはナセフ・サウィリス会長の署名入りで公式声明を発表。「アストン・ヴィラは、ジェイミー・キャラガー氏によるクラブとそのファンに対する受け入れがたい侮辱に対して、法的措置を開始します。アストン・ヴィラは、イングランドおよび欧州サッカーにおける我々の上昇を、誰にも阻止させません」と、キャラガー氏の発言に対する強い不快感を示した。

なお、キャラガー氏は自身の発言について、「エメリがユナイテッドに移りたがるかもしれないと言っただけで、ヴィラのファンからさんざん叩かれていた。だからあれは冗談だった」と弁明。「あのピエロ扱いの切り抜き動画には、私が長年エメリとヴィラを称賛してきた場面や、ヨーロッパリーグでイスタンブールで優勝したときにどれだけ嬉しかったかを語った場面も、ぜひ入れてほしいものだ」とSNSに投稿していた。

さらにポッドキャスト『The Overlap Daily』に出演したキャラガー氏は、「ウナイ・エメリはリーグ最高の監督だと思っているし、ユナイテッドなら『獲れる中で最高は誰か』と考えるはずだ。彼が行くと言っているわけじゃない。ただ、自分がユナイテッドの立場なら打診はしてみる、と言っているだけだ」とも発言。アストン・ヴィラを貶す意図はなかったと強調した。

「監督には、特定のクラブでこそ力を発揮するタイプがいて、エメリはそれだ。ラファ（・ベニテス）を思わせる。『それがお前の格だ』と言われたら、自分のプライドが『いや、違う』と言うだろう。私が言いたかったのはそういうことだ」

「話に尾ひれがついてしまった。結局、連中に『失せろ』と言ってしまったが、それは言うべきではなかったかもしれない。ただ、全部冗談のつもりだった。タイムラインがずっとヴィラのファンに埋め尽くされていたからだ。SNSから出ていけ、という意味で言ったんだ」