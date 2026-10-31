パリ・サンジェルマン（PSG）を率いるルイス・エンリケ監督が、新たな記録を樹立した。30日、クラブ公式サイトが伝えている。

PSGは30日に行われたリーグ・アン第9節で瀬古歩夢と中村草太が先発出場したル・アーヴルと対戦。18分に先制点を許したが、アクラフ・ハキミがハットトリックを達成したほか、2アシストも記録するなど、全5得点に絡む活躍を見せ、5－1で逆転勝利を収めた。

26日に行われたリーグ・アン第8節のリヨン戦に2－0で勝利したことで、ローラン・ブラン氏の記録に並んでいたエンリケ監督は、ル・アーヴル戦の勝利によってPSGで公式戦通算127勝目を飾り、クラブ史上最多勝利記録を更新した。

なお、2023年7月からPSGで指揮を執るエンリケ監督はこれまで188試合指揮で127勝34分け27敗を記録し、勝率は67.6パーセント、1試合平均の勝ち点は「2.21」という驚異的な成績を残している。また、得点数は合計457ゴールを挙げており、1試合平均得点は「2.4」であることも伝えられている。

さらに、ルイス・フェルナンデス氏（1994〜1996年、2000〜2003年）とジョルジュ・ペイロシュ氏（1979〜1983年）に次いで、PSG史上3番目に長く在任している指揮官となっているエンリケ監督は、これまでPSG史上初のチャンピオンズリーグ（CL）制覇を含め、CLで2度、リーグ・アンで3度、クープ・ドゥ・フランス（カップ戦）で2度、トロフェ・デ・シャンピオン（フランスのスーパーカップ）で3度、UEFAスーパーカップで2度、FIFAインターコンチネンタルカップで1度のタイトルを獲得しており、PSG史上最も成功した監督となっている。

今年9月4日には2030年6月30日までとなる新契約を締結しているエンリケ監督はル・アーヴル戦後、クラブ史上最多勝利記録を更新したことについて聞かれると、「このレベルのクラブを率い、素晴らしい選手たちに恵まれている私は幸運だ。非常に嬉しく思うし、これからもパリで歴史を作り続けていきたいね」と喜びを口にしている。

【ハイライト動画】PSGのハキミがハットトリック＆2アシストを記録