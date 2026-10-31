先日にバイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが受賞した2026年のバロンドールについて、各選手のポイント数が明かされた。

フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』が主催するバロンドールは、FIFAランキング上位100カ国から選ばれた100人のジャーナリストによる投票で決定される、伝統の世界最優秀選手賞。1位から順に「1位＝15pts」「2位＝12pts」「3位＝10pts」「4位＝8pts」「5位＝7pts」「6位＝6pts」「7位＝4pts」「8位＝3pts」「9位＝2pts」「10位＝1pts」のポイントを振り分け、総合ポイントが最も多い選手が受賞者となる。

2026年のバロンドール授賞式は26日にイギリス・ロンドンで開催され、ケインが同賞を初受賞した。なお、イングランド人選手が受賞するのは、2001年のFWマイケル・オーウェン氏以来、25年ぶりのことになったほか、ブンデスリーガ所属選手としては1996年のマティアス・ザマー氏以来30年ぶり。バイエルン所属選手としては1981年のカール・ハインツ・ルンメニゲ氏以来となった。

そうしたなか、バロンドールは30日に今年の投票結果の詳細を発表。受賞したケインが「1055」ポイントを獲得した一方、キャリア最高位の2位となったキリアン・エンバペは「1027」ポイントを獲得しており、両者の差はわずか「28」ポイントしかなかったことが明らかになっている。

なお、フランス紙『レキップ』によると、100人の投票者のうち40人がケインを1位に選んだのに対し、エンバペを1位に選んだのは23人で、これは上位2名の得票差としては、史上4番目に僅差の決着になったという。また、3位のラミン・ヤマルは13人が1位に選んでいたことが伝えられている。

2026年のバロンドールのトップ10のポイントは以下の通り。

1位 ハリー・ケイン（1055ポイント）

2位 キリアン・エンバペ（1027ポイント）

3位 ラミン・ヤマル（881ポイント）

4位 ロドリ（726ポイント）

5位 リオネル・メッシ（612ポイント）

6位 フヴィチャ・クヴァラツヘリア（541ポイント）

7位 ウスマン・デンベレ（418ポイント）

8位 アーリング・ハーランド（378ポイント）

9位 ミカエル・オリーズ（296ポイント）

10位 ファビアン・ルイス（201ポイント）