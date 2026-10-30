エヴァートンに所属するイングランド代表FWジャック・グリーリッシュが、クラブの規律に違反したようだ。29日、『BBC』や『スカイスポーツ』など複数のイギリスメディアが伝えている。

現地時間29日に行われたカラバオ・カップ4回戦でニューカッスルを3－1で下し、3シーズンぶりに準々決勝へ駒を進めたエヴァートン。しかし、マンチェスター・シティからレンタル加入中で、攻撃の主軸を担うグリーリッシュはプレミアリーグ第8節アーセナル戦に続き2試合連続でメンバー外となっていた。

報道によると、アーセナル戦の欠場は体調不良によるものだったが、今回は規律違反によってメンバー外になったとのこと。試合後、デイヴィッド・モイーズ監督は「詳細については話さない。クラブとして下した決定であり、私はそれを支持している。この件についてこれ以上多くを語るつもりはない」とコメントし、クラブの決定によりグリーリッシュがメンバーから外れたことを明かしている。

規律違反の内容についてはモイーズ監督の口から語られなかったが、『BBC』や『スカイスポーツ』はグリーリッシュが現地時間26日月曜日のトレーニングを無断欠席したと報じている。今回のメンバー外という決定については、モイーズ監督がアンガス・キニアCEO（最高経営責任者）と協議した上で下した模様。グリーリッシュはすでに練習に復帰しているものの、今後罰金が科される見通しだという。

なお、現地時間11月2日に控えるプレミアリーグ第9節ニューカッスル戦での起用可能性について問われたモイーズ監督は「チームに関する情報を明かすことは決してない」と明言を避けている。