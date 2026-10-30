日本サッカー協会（JFA）は30日、国際親善試合のモロッコ代表戦に臨むフットサル日本代表メンバーを発表した。

FIFAフットサル世界ランキング12位の日本に対し、モロッコは6位の強豪国。高橋健介監督は「非常にモビリティのあるフットサルをしてくるチームで、世界で一番流動性のある攻撃の中からゴールを奪っている国なのではないかなと思います。自分たちは粘り強く守備をしながら、一つ二つカウンターでゴールを奪っていくことで主導権を握り、また自分たちもボールを持つということを怖がらずに攻撃を展開したい」と述べた。

2026年はここまで全て海外で活動を行い、年内最後は国内での活動となる。日本での国際親善試合は約1年ぶり、大分での開催は13年ぶりとなる。「国内での国際親善試合では2019年から勝つことができていないので、やはりたくさんのサポーターの前で一緒に喜び合って、サポートに対して結果で恩返ししたいと思っています。大分の皆さん、大分まで駆けつけてくれるサポーターの皆さん、テレビやYouTubeを含めて応援してくれる方々と一緒に戦って勝利したい」と意気込んだ。

第1戦は11月6日（金）19時キックオフで、BSフジにて録画放送される。第2戦は11月8日（日）13時キックオフで、JFATV（JFA公式YouTubeチャンネル）にてライブ配信される。会場はいずれもクラサス武道スポーツセンターとなっている。

▼GK

2 関口優志（シュライカー大阪）

1 田淵広史（名古屋オーシャンズ）

▼FP

FIXO 4 内村俊太（湘南ベルマーレ）

ALA 12 水谷颯真（バサジィ大分）

ALA 14 内田隼太（マグナショタFS／スペイン）

PIVO 11 清水和也（名古屋オーシャンズ）

ALA 5 菅谷知寿（バルドラール浦安）

ALA/FIXO 6 石田健太郎（名古屋オーシャンズ）

ALA 8 堤優太（名古屋オーシャンズ）

FIXO 3 山田凱斗（しながわシティ）

ALA 13 礒貝飛那大（ペスカドーラ町田）

PIVO 9 毛利元亮（ペスカドーラ町田）

ALA 10 金澤空（名古屋オーシャンズ）

ALA 7 山中翔斗（ペスカドーラ町田）

FIXO 15 伊集龍二（名古屋オーシャンズ）

PIVO 16 柴山圭吾（バルドラール浦安）