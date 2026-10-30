日本サッカー協会（JFA）は30日、第35回全日本高等学校女子サッカー選手権大会の概要を発表した。

大会は12月26日（土）に開幕し、決勝は来年1月10日（日）に兵庫県の『ノエビアスタジアム神戸』で開催される。同競技場での決勝は第33回大会以来2年ぶり。47都道府県協会から選出された47チームに開催地（兵庫県）枠の1チームを合わせた合計48チームによるノックアウト方式で行われ、組み合わせは11月ごろに決定予定となっている。観戦については全試合入場無料だ。

大会の公式アンバサダーには日本女子代表（なでしこジャパン）MF長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）が2年連続で就任。選出理由については、昨年度の本大会出場全選手を対象としたアンケートで「最も好きななでしこジャパンの選手」として最多票を集めたこと、そしてなでしこジャパンの中心選手として名実ともに日本女子サッカー界を牽引していることが挙げられている。

長谷川は今後、公式アンバサダーの活動として大会PR活動や試合会場での応援メッセージ映像の上映を予定している。2年連続の就任に際し、JFAを通じて次にようなコメントを発表した。

「昨年に引き続きアンバサダーに就任できてうれしく思うのと同時に、少しでも選手の皆さんが、頑張れるように力になりたいと思います。学校の部活動という環境で、仲間とともに同じ時間を過ごし、限られた時間の中で、皆さんが目指す舞台である選手権。特に3年生にとっては集大成として、また目標としている大会だと思うので、全国の高校生の皆さんにとってすごく意義深い大会だと感じています」

「自分の高校時代を振り返ると、年上の選手や体格のいい選手と試合をすることが多かったので、ボールが来る前にどこのスペースが空いているかなど周りをよく見て判断するなど、すごく考えながらプレーすることを意識していました。出場する皆さんは、この大会に向けて本当に頑張ってきたと思います。その努力は、皆さんのこれから先につながるはずです。目いっぱい楽しんで悔いのないように思いっきりプレーしてください。応援しています」

大会日程は以下の通り。

◼︎1回戦

日時：12月26日（土）

会場：三木総合防災公園（三木市）陸上競技場／第2陸上競技場／第1球技場／第2球技場、五色台運動公園（洲本市）メイングラウンド／サブグラウンド、淡路佐野運動公園（淡路市）第1サッカー場／第2サッカー場

◼︎2回戦

日時：12月27日（日）

会場：三木総合防災公園（三木市）陸上競技場／第2陸上競技場／第1球技場／第2球技場、五色台運動公園（洲本市）メイングラウンド／サブグラウンド

◼︎3回戦

日時：12月29日（火）

会場：三木総合防災公園（三木市）陸上競技場／第2陸上競技場／第1球技場／第2球技場

◼︎準々決勝

日時：2027年1月5日（火）

会場：三木総合防災公園（三木市）陸上競技場／第2陸上競技場

◼︎準決勝

日時：1月7日（木）

会場：ノエビアスタジアム神戸（神戸市）

◼︎決勝

日時：1月10日（日）

会場：ノエビアスタジアム神戸（神戸市）