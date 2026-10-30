マンチェスター・ユナイテッドが今冬の移籍市場でストライカーの補強に動く可能性があるようだ。29日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。

公式戦8試合未勝利と不振に喘ぎ、プレミアリーグでは1勝4分3敗で最下位サンダーランドと「2」ポイント差の16位に沈むマンチェスター・ユナイテッド。苦境が続く中、先月16日に行われたブライトンとのカラバオ・カップ3回戦を最後に公式戦の出場がないスロベニア代表FWベンヤミン・シェシュコが、負傷により来年1月まで戦線離脱を余儀なくされる見込みと報じられている。

こうした状況を受け、マンチェスター・ユナイテッドは1月の移籍市場に向けてセンターフォワード（CF）の補強を検討しているとのこと。候補として名前が挙がっているのがリーズに所属するイングランド代表FWドミニク・カルヴァート・ルーウィンで、以前から関心を寄せていたというマンチェスター・ユナイテッドは改めて獲得の可能性を模索しているようだ。

現在29歳のカルヴァート・ルーウィンはシェフィールド・ユナイテッドやエヴァートンを経て、昨年夏にリーズへフリートランスファーで加入。ここまで公式戦通算49試合に出場し20ゴール1アシストをマークしている。昨シーズンはプレミアリーグで5年ぶりに二桁得点を達成すると、今シーズンも公式戦10試合で5ゴールと好調を維持し、イングランド代表復帰も果たした。

カルヴァート・ルーウィンの現行契約は2028年6月末までとなっているが、リーズはエースストライカーを長期的に引き留めたいと考えており、新たな契約を提示する意向だという。

歴史的背景から両者の対戦はローズ・ダービーと呼ばれるなど、ライバル関係にあるマンチェスター・ユナイテッドとリーズ。カルヴァート・ルーウィンをめぐる動向に注目が集まる。