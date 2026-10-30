サウジ・プロフェッショナルリーグ第12節が29日に行われ、アル・ナスルとアル・ホロード・クラブが対戦。FWクリスティアーノ・ロナウドがハットトリックを達成して、キャリア通算1000ゴールまであと『15』としている。
C・ロナウドはこの試合にスタメン出場。前半にVARによってゴールを取り消されたものの、66分にジョアン・フェリックスのお膳立てからゴールネットを揺らすと、72分にもポルトガル代表のチームメイトのクロスに打点の高いヘディングで合わせて2点目をマーク。そして81分、相手GKと1vs1となったサディオ・マネが、そのままドリブルでGKを釣り出してゴール前へと折り返すと、41歳のスーパースターがしっかり決め切った。
計8ゴールの撃ち合いとなったこの試合は、アル・ナスルが5－3で勝利。C・ロナウドは15分間でハットトリックを達成し、キャリア通算得点数を『985』にまで伸ばした。また、J・フェリックスが4アシストと傑出したパフォーマンスを見せている。
【スコア】
アル・ナスル 5－3 アル・ホロード・クラブ
【得点者】
0－1 16分 ジュリアン・ドミンゲス（アル・ホロード・クラブ）
1－1 24分 アンジェロ（アル・ナスル）
2－1 38分 サディオ・マネ（アル・ナスル）
2－2 45＋2分 アントワン・エソンバ（アル・ホロード・クラブ）
3－2 66分 クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）
4－2 72分 クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）
5－2 81分 クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）
5－3 90＋4分 ジュリアン・ドミンゲス（アル・ホロード・クラブ）