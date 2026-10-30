サウジ・プロフェッショナルリーグ第12節が29日に行われ、アル・ナスルとアル・ホロード・クラブが対戦。FWクリスティアーノ・ロナウドがハットトリックを達成して、キャリア通算1000ゴールまであと『15』としている。

C・ロナウドはこの試合にスタメン出場。前半にVARによってゴールを取り消されたものの、66分にジョアン・フェリックスのお膳立てからゴールネットを揺らすと、72分にもポルトガル代表のチームメイトのクロスに打点の高いヘディングで合わせて2点目をマーク。そして81分、相手GKと1vs1となったサディオ・マネが、そのままドリブルでGKを釣り出してゴール前へと折り返すと、41歳のスーパースターがしっかり決め切った。

計8ゴールの撃ち合いとなったこの試合は、アル・ナスルが5－3で勝利。C・ロナウドは15分間でハットトリックを達成し、キャリア通算得点数を『985』にまで伸ばした。また、J・フェリックスが4アシストと傑出したパフォーマンスを見せている。

【スコア】

アル・ナスル 5－3 アル・ホロード・クラブ

【得点者】

0－1 16分 ジュリアン・ドミンゲス（アル・ホロード・クラブ）

1－1 24分 アンジェロ（アル・ナスル）

2－1 38分 サディオ・マネ（アル・ナスル）

2－2 45＋2分 アントワン・エソンバ（アル・ホロード・クラブ）

3－2 66分 クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）

4－2 72分 クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）

5－2 81分 クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）

5－3 90＋4分 ジュリアン・ドミンゲス（アル・ホロード・クラブ）

【圧巻】クリスティアーノ・ロナウドがハットトリックを達成



