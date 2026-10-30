C・ロナウドがハット達成 [写真]=Getty Images

　サウジ・プロフェッショナルリーグ第12節が29日に行われ、アル・ナスルとアル・ホロード・クラブが対戦。FWクリスティアーノ・ロナウドがハットトリックを達成して、キャリア通算1000ゴールまであと『15』としている。

　C・ロナウドはこの試合にスタメン出場。前半にVARによってゴールを取り消されたものの、66分にジョアン・フェリックスのお膳立てからゴールネットを揺らすと、72分にもポルトガル代表のチームメイトのクロスに打点の高いヘディングで合わせて2点目をマーク。そして81分、相手GKと1vs1となったサディオ・マネが、そのままドリブルでGKを釣り出してゴール前へと折り返すと、41歳のスーパースターがしっかり決め切った。

　計8ゴールの撃ち合いとなったこの試合は、アル・ナスルが5－3で勝利。C・ロナウドは15分間でハットトリックを達成し、キャリア通算得点数を『985』にまで伸ばした。また、J・フェリックスが4アシストと傑出したパフォーマンスを見せている。

【スコア】
アル・ナスル　5－3　アル・ホロード・クラブ

【得点者】
0－1　16分　ジュリアン・ドミンゲス（アル・ホロード・クラブ）
1－1　24分　アンジェロ（アル・ナスル）
2－1　38分　サディオ・マネ（アル・ナスル）
2－2　45＋2分　アントワン・エソンバ（アル・ホロード・クラブ）
3－2　66分　クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）
4－2　72分　クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）
5－2　81分　クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）
5－3　90＋4分　ジュリアン・ドミンゲス（アル・ホロード・クラブ）

【圧巻】クリスティアーノ・ロナウドがハットトリックを達成