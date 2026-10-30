ブラジルサッカー連盟（CBF）は29日、11月のシンガポール遠征に臨むブラジル代表メンバー26名を発表した。

ブラジル代表のキャプテンを務め、歴代6位の112キャップを誇るDFマルキーニョス（パリ・サンジェルマン）は、負傷のため招集メンバーから外れた。マルキーニョスはチャンピオンズリーグのバルセロナ戦で右太ももを負傷し、途中交代していた。また、チェルシーに所属するFWジョアン・ペドロも、負傷のため選外となった。

また、11月はブラジル全国選手権が佳境を迎えることから、優勝争いやコパ・リベルタドーレス出場権争い、残留争いを繰り広げるクラブへの影響を最小限に抑える方針が採られた。首位に立つフラメンゴのFWサムエウ・リーノらは招集が見送られている。

9・10月の招集から外れた選手たち

▼GK

ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）

オタヴィオ・コスタ（クルゼイロ）

▼DF

マテウジーニョ（コリンチャンス）

マウロ・ジュニオール（PSV／オランダ）

マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）

▼MF

マテウス・マルティネッリ（フルミネンセ）

ブレノ・ビドン（コリンチャンス）

ドウグラス・ルイス（ユヴェントス／イタリア）

▼FW

ペドロ（フラメンゴ）

サムエウ・リーノ（フラメンゴ）

年内最後の代表活動となる11月は、シンガポール国立競技場で日本代表とシンガポール代表の2試合を戦う。日本戦は11月14日（土）日本時間19時15分キックオフ、シンガポール戦は11月17日（火）日本時間19時キックオフ。日本戦はテレビ朝日系列とU-NEXT（無料ライブ配信）、シンガポール戦はU-NEXT（有料ライブ配信）で放送・配信される。

アンチェロッティ監督が選んだブラジル代表招集メンバー26名