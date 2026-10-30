ペンマークは10月29日、「大学生のお金と就活に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2026年8月6日～8月17日、学生239人を対象にインターネットで行われた。

ひと月に自由に使えるお金は「1万～3万円未満」が最多

ひと月に自由に使えるお金(家賃・学費を除く)は「1万～3万円未満」(28.5%)が最多で、次いで「3万～5万円未満」(24.3%)だった。月5万円以上使えると回答した学生は、30.1%だった。

「年収の壁」実質150万円への引き上げ、75.7%が認知

2025年の制度改正で、学生アルバイトの「年収の壁」が実質150万円に引き上げられたことを知っているか聞いたところ、認知している学生は75.7%(181/239人)だった。「アルバイトをしていない」と答えた23人を除いたアルバイト中の学生では83.8%(181/216人)となった。

一方で、最多の回答は「知っているが、働き方は変えない」の40.2%だった。手取りを増やす方向の学生は、行動済み(「すでにシフト・労働時間を増やした」15.1%)と意向(「今後増やそうと思っている」20.5%)を合わせて35.6%にとどまり、制度を知りながら「働き方は変えない」と答えた学生が最も多いという結果になった。

今年のアルバイト年収の見込みは「50万～103万円未満」が最多

2026年(1月～12月)の年間アルバイト収入見込みを聞いたところ、「50万～103万円未満」(42.3%)が最多で、103万円以上の見込みがある学生は19.2%だった。

クレジットカードの定期利用は70.3%

クレジットカードを保有している学生は77.8%(n=186)で、「持っており、よく利用する」(49.4%)と「持っており、たまに利用する」(20.9%)を合わせた定期利用は70.3%となった。2022年9月に実施した自社調査と比較すると、定期利用は50.3%から70.3%(20.0ポイント増)へ増加し、「カードを持っていない」は29.4%から16.7%(12.7ポイント減)へ減少した。なお、「持っていないが、作りたい」(5.4%)を含めた非保有は22.2%だった。

カード保有者にそのカードを選んだ理由を聞くと、「年会費が無料だから」(54.8%)、「ポイント還元率が高いから」(48.4%)、「よく使うサービス・経済圏と連携しているから」(34.4%)が上位となった。

クレジットカードを所持していますか

ひと月あたりのカード決済額「5万円以上」が32.8%

カード保有者のひと月あたりの決済額は「1万～3万円未満」(26.3%)と「5万～10万円未満」(25.3%)がほぼ並び、月5万円以上をカードで決済する学生は32.8%となった。

ひと月あたりのクレジットカード決済額はいくらぐらいですか

最もよく使う決済手段は「QRコード決済」

普段の買い物で最もよく使う支払い方法は「QRコード決済」(34.7%)が最多となり、「クレジットカード」(32.6%)、「現金」(25.1%)が続いた。現金を最もよく使う学生は約4人に1人にとどまり、キャッシュレス決済が学生の主要な決済手段となっている。