【数秘術×タロット占い】2026年10月31日までの運勢！ バースデー・ナンバーで占うあなたの運気は？【10月の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「数秘術×タロット占い」。この記事では、生年月日から導き出される「バースデー・ナンバー」から、2026年10月31日までの運勢を見ていきます。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・夏目みやびさん）数秘術でのバースデー・ナンバーは、厳密には「誕生日の日にちだけ」をさしますが、この占いでは便宜上、月日を足したものをバースデー・ナンバーと呼びます。誕生日の月と日を足して、1桁になるまで足し続けてください。（例）8月16日8＋1＋6＝151＋5＝6よって、8月16日生まれの人のバースデー・ナンバーは「6」です。それでは、バースデー・ナンバーごとの運勢を見ていきましょう。明るい気持ちで過ごせる場面が増え、物事も的確に判断できそうです。後輩などから相談されたときは、相手の気持ちに寄り添いながらアドバイスをするとよいでしょう。気になる相手がいる場合は、2人の関係が進展する可能性も。相手とのやり取りを大切にしてみて。心身ともに「整える」ことを意識するとよさそうです。過度なダイエットは控え、食生活の乱れなどがあれば改善を心がけましょう。何かアイデアを思いついたときは、すぐに行動するのではなく、じっくり考えたり、周囲に相談したりしてから判断すると◎状況が突然変わるなど、何か劇的な変化が起こるかもしれません。驚くことがあっても、そこから新たな成功に向かって進んでいけそうです。対人関係にも変化が生じる可能性がありますが、自分の本音をきちんと伝えることを意識してみて。変化を前向きに受け止めることが、次の一歩につながるでしょう。感情や周囲の雰囲気に流されず、自分の軸をしっかり持つことが大切です。エネルギッシュに動けそうなときですが、1つのことに熱中しすぎず、公私のバランスを意識すると◎ 人から何かをもらったときは、感謝の気持ちを伝え、お返しも忘れないようにしましょう。自分のペースを大切にしながら、コツコツと取り組むとよさそうです。気になっていたことを調べたり、勉強に取り組んだりするのもおすすめ。交友関係では、ほどよい距離感を保ちながら誠実に付き合えそうです。親しい相手と、普段はあまり話さないような真面目な話をしてみるのもよいでしょう。人づてにうれしい知らせが届いたり、心弾む出来事があったりしそうです。前向きな気持ちになり、「今なら何でもできそう」と感じる場面もあるかもしれません。自分でも気づいていなかった才能が開花する可能性も。興味を持ったことには、積極的に目を向けてみましょう。現状を冷静に見つめることで、自分がどう動くべきかが見えてきそうです。ただし、周囲を優先しすぎると、ストレスがたまってしまうことも。自分の気持ちも大切にして、好きなことを楽しむ時間を確保しましょう。気分転換に少し遠出をしてみるのもおすすめです。物事がよい方向へ進みやすいとき。思い切って一歩踏み出すことで、充実した経験ができそうです。考えすぎて動けなくなるよりも、直感を信じて行動してみるとよいでしょう。勢いを味方につけて、恋愛も仕事も前向きに取り組んでみて。無理のない範囲で挑戦することが、次のチャンスにつながりそうです。大変なことや苦手なことに向き合う場面があるかもしれません。そんなときこそ、投げ出したり、いい加減に済ませたりせず、丁寧に対応することが大切です。明確な目的があると、やる気も高まりそう。年末に向けて達成したいことを改めて考え、今できることから取り組んでみましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運を通じて、1人ひとりの個性が輝くような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など、数多くの占いコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/