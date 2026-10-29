バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、自身初のバロンドール受賞を受けて、クラブと代表のチームメイトに感謝の贈り物を計画しているようだ。ドイツメディア『ビルト』が伝えている。

昨シーズンのケインはバイエルンの国内3冠達成に大きく貢献し、ブンデスリーガでは36ゴールを挙げて3年連続の得点王に。全公式戦を通じて51試合出場61ゴールという驚異的な数字を叩き出したほか、今夏に行われたFIFAワールドカップ2026でも6ゴールを記録し、ベスト4進出を果たしたイングランド代表を力強く牽引した。

こうした活躍が高く評価され、レアル・マドリード所属のフランス代表FWキリアン・エンバペ、バルセロナ所属のスペイン代表FWラミン・ヤマルらを抑えてサッカー界最高の栄冠を手にすることになった。

今回の受賞に関してはケイン自身の長年にわたる努力の成果と言えるが、チームタイトルとともに大きな評価ポイントとなった得点数という部分では、所属クラブと代表チームのチームメイトの貢献が大きかったと言える。

そういった事情もあり、33歳FWはその仲間と喜びを分かち合うとともに感謝の印として贈り物を計画。現時点では時計が有力な選択肢となるようだ。

ケインは『ビルト』で以下のように語っている。

「チームメイトの何人かから、時計か何かをねだられているんだ。バイエルンでもイングランド代表でも、みんなに喜んでもらえるような素敵なプレゼントを用意しないとね。しっかり検討して、全員に良いものを贈れるようにするよ」

チームメイトの多くは高級時計を多数所持しており、あくまで“気持ち”と言えども、少なくとも数十人規模でのプレゼントと考えれば、出費額は相当なものになりそうだが、幸せの絶頂にいる今のケインであれば、その出費も痛いとは思わないことだろう。