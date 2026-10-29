2026／27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ プライムラウンドの組み合わせ抽選会が29日に行われた。

プライムラウンドは、1stラウンドを勝ち上がった横浜F・マリノス、浦和レッズ、川崎フロンターレ、セレッソ大阪、FC町田ゼルビア、柏レイソルに加えて、同ラウンドからの出場となるヴィッセル神戸、鹿島アントラーズの計8クラブによって争われる。準々決勝と準決勝はホーム＆アウェイ方式が採用され、2027年5月8日（土）に『MUFGスタジアム（国立競技場）』にて行われる決勝戦で第34回大会の王者が決定する。

なお、キックオフ時刻は現時点で未定も、同決勝はフジテレビ系列にて全国生中継でテレビ中継が行われる予定だ。

準々決勝の注目カードは、昨季の天皇杯王者であるFC町田ゼルビアと一昨季までJ1リーグ連覇を達成したヴィッセル神戸。今季のJ1リーグ開幕戦で激闘を演じた鹿島アントラーズ と横浜F・マリノスの名門対決だ。

対戦カードとスケジュールは以下の通り

■準々決勝：2026年11月11日（水）・15日（日）

FC町田ゼルビア vs ヴィッセル神戸

セレッソ大阪 vs 浦和レッズ

鹿島アントラーズ vs 横浜F・マリノス

柏レイソル vs 川崎フロンターレ

※左側のクラブが2ndレグをホーム開催

■準決勝：2027年3月24日（水）・28日（日）

FC町田ゼルビアとヴィッセル神戸の勝者 vs セレッソ大阪と浦和レッズの勝者

鹿島アントラーズと横浜F・マリノスの勝者 vs 柏レイソルと川崎フロンターレの勝者

■決勝：2027年5月8日（土）