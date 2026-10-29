EFLチャンピオンシップ（イングランド2部）のレクサムが、2026－27シーズンに出場資格のない選手2名を試合に起用したとして、イングリッシュ・フットボール・リーグ（EFL）から罰金処分を科されたことを発表した。

8月28日に行われたバーミンガム・シティ戦（1－2●）において、イッサ・カボレに関する書類がEFLに適切に提出されていなかったため、同選手には出場資格がなかった。

また、9月2日に行われたミルウォール戦（3－0〇）では、カラム・オヘアが登録手続きが間に合わないままメンバー入り。同選手は前日にシェフィールド・ユナイテッドから加入したばかりで、出場資格を満たしていなかった。なお、この試合でオヘアはベンチ入りしたものの、出場はしていなかった。

レクサムはこれら2件の規定違反について「EFLと合意に達した」とし、7万5000ポンド（約1570万円）の罰金を科されたと明らかにした。ただ、この罰金額のうち、2万5000ポンドについては執行猶予が設けられている。

レクサムは28日の声明の中で、「クラブとして、今後同様の問題が発生しないよう適切な措置を講じている」と述べている。

レクサムは今季ここまでのチャンピオンシップで降格圏と6ポイント差の17位に位置している。