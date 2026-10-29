39歳・4人家族を支えての「未経験・フリーランス独立」は無謀!? 悩む相談者に経験者、人生の先輩からのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。10月9日（金）の放送では、「39歳からのフリーランス独立と退職前の準備」についての相談を紹介しました。長年勤めた会社を退職し、フリーランスとして、自分の好きなことや得意なことを生かしながら、より自由に働くことを考えています。4人家族を支えながらの挑戦になるため不安もありますが、以前から関心のあった分野について学び、少しずつ準備を始めています。これから40代になるところでの挑戦になりますが、会社を辞める前にどのような準備をしておくべきでしょうか。また、すぐに退職するのではなく、まずは副業などで経験や実績を積んでから独立するべきか、経験談などを伺えますとうれしいです。（39歳 会社員）この相談を受け、パーソナリティの住吉は「好きなことを学んで準備を始めているんですね」と、挑戦しようとする姿勢を受け止めつつ、自身の経験を振り返りました。「私の場合は同じアナウンサーという職種での独立だったので、それまでに学んだり経験を積んできたりしたことの延長線上にありました。そのため、全く新しい分野を勉強して独立されるケースとは少し違うかもしれません」とコメント。その上で、現在の働き方の選択肢を踏まえてアドバイスを送ります。「今は副業もできる時代ですよね。まったく経験がない分野なら、やはり副業のような形で実績を作ってから独立したほうがいいのかもしれません。もちろん、今の会社のお忙しさにもよります。『やろう、やろう』と言っているうちに1年、2年と経ってしまうくらいなら、思い切って辞めちゃったほうがいいという場合もありますよね」とアドバイス。さらに住吉は、「40代を迎えるタイミングでの挑戦は、まだ体力もすごくあるし、とても良いタイミングだと思います。実は私がフリーランスになったのも38歳か39歳くらいで、『今のうちじゃないと動けない！』と思ったのを覚えています」と、同年代での独立経験者として力強く背中を押し、そのほかのリスナーにアドバイスを求めました。――今回の相談に対して、番組には実際にフリーランスや独立を経験したリスナーから、リアルで熱いメッセージが多数届きました。まずは、独立初期の資金繰りや、家族を抱えながら挑戦する上でのシビアな現実を伝える声です。フリーランス10年目です。事前に準備することは「人脈」と「お金」だと思います。どんなに技術や才能があっても、人脈がないと知ってもらえないので仕事が入ってきません。まずは住吉さんがおっしゃっていたように、同じ分野の仕事に関わって人脈を作るべきです。また、私は独立するタイミングで「1年間収入がなくても生活できるお金」を貯めました。お金があると気持ちの余裕がまったく違いますし、仕事がなくても落ち着いて種をまくように過ごせます。自分のペースがつかめればフリーランスは最高ですよ！（千葉県 35歳 女性）未経験職種での独立希望とのことで、思わず心配になりました。私も5年前に会社を辞めて建築士として独立しましたが、住吉さんと同じく同業種での挑戦でした。「自由な生き方を！」と考えてのことでしたが、会社という守りがなくなり、金銭的・法的に不安定になることや、取引先を新規開拓する苦労は想像以上でした。うちは夫の収入があったからこそ初期を耐えられましたが、未経験分野の独立あっせんビジネスなどには本当に気をつけてほしいです。甘い誘惑の講座を受けても単価が低く、食べていける人は多くありません。（東京都 40歳 女性 自営業）――続いて、会社員時代には見えにくい「社会保険料」や「固定費」のリアルな注意点です。私も相談者さんと同じ39歳の頃に独立しました。会社員時代と同じ職種なので仕事の取り方はアドバイスできませんが、1点だけ。独立すると社会保険料は全額自己負担になります。個人事業主なら国民健康保険への加入が一般的ですが、家族の分も含めると毎月の負担額の大きさに驚くかもしれません。自治体の窓口やWebなどで試算できるので、まずは固定費として確認しておくのがおすすめです。退職後に会社の健康保険を任意継続する、あるいは職種ごとの組合に入る選択肢もあります。税金も含め、会社員時代には意識しなかった出費を事前に調べておくと安心です。（東京都 43歳 女性 専門職）――そして、ビジネスを成り立たせるための厳しくも温かい金言と、フリーランスならではのやりがいについてです。7年前にITエンジニアとして独立した経験から、あえて本音でお話しします。「勝てる見込み」と「確かな実績」がないなら、今の独立は絶対におすすめしません。知っておくべき現実は3つあります。①「やりたいこと」と「稼げること」は別物。相手がお金を払ってでも解決したい困りごとに応えられないと収入になりません。②独立してやってこられたのは、会社員時代に築いた「人脈」があったからです。土台がないまま外に出るのは本当に険しい道です。③「AIの進化」です。人並みの作業スキルはあっという間にAIに置き換わります。AIを使いこなすか、AIに代替できない人間味や信頼で勝負できるかという、勝ち筋が必要です。焦って今すぐ辞める必要はありません。安定した給料をもらいながらスキルと人脈を磨き、「これなら勝てる！」という手応えをつかんでから動き出しても、決して遅くありませんよ。（神奈川県 48歳 男性 経営者）50代で独立して4年目のエンジニアです。大企業からベンチャーまで経験してフリーになりました。独立して最も重要なのは人との信頼関係です。前職からのお付き合いで仕事をいただき、活動範囲が広がっています。ただし、やりたい仕事だけでは収入が安定しないため、定期的に収入が得られる仕事を契約した上で、やりたい仕事を並行して行っています。ブラック企業も経験したため、今は妻や友人から「楽しそうに仕事しているね」と言われます。大変なことも多いですが、自分の責任で全てを実行し、お客さんから直接「ありがとう」と言っていただける喜びは、他には代えがたいです！（東京都 54歳 男性 自営業）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM