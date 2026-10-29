大韓サッカー協会（KFA）は29日、11月に開催される国際親善試合に向けた韓国代表メンバー26名を発表した。
韓国代表は11月13日にサウジアラビア代表と、17日にはカタール代表と対戦する予定となっている。両試合ともカタールのドーハで開催され、キックオフ時刻はそれぞれ韓国時間で午後11時30分、午後11時と決定している一方で、具体的な会場などの詳細は現時点で未定となっている。
暫定監督を務めるロベルト・モレノ氏は今回の活動にはFWソン・フンミンやDFキム・ミンジェ、MFイ・ガンインらを順当に選出したほか、JリーグからはGKキム・スンギュとFWオ・セフンの2名を選出。また、DFシン・ミンハ、MFソン・ジョンボムが初招集となった。
招集されたメンバー26名は以下の通り。
▼GK
キム・スンギュ（FC東京／日本）
チョ・ヒョヌ（蔚山HD）
ソン・ボムグン（全北現代モータース）
▼DF
ソル・ヨンウ（アウクスブルク／ドイツ）
チェ・ジュン（FCソウル）
イ・ハンボム（クラブ・ブルッヘ／ベルギー）
キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
キム・ジス（ブレントフォード／イングランド）
シン・ミンハ（江原FC）
チョ・ヒョンテク（蔚山HD）
イ・ミョンジェ（大田ハナシチズン）
▼MF
パク・ジンソプ（浙江職業足球倶楽部／中国）
キム・ボンス（大田ハナシチズン）
ソン・ジョンボム（FCソウル）
ファン・インボム（ポルト／ポルトガル）
パク・テジュン（金泉尚武）
イ・ジェソン（マインツ／ドイツ）
イ・ガンイン（アトレティコ・マドリード／スペイン）
チョン・ウヨン（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
オム・ジソン（スウォンジー／イングランド）
ソン・ミンギュ（CDナシオナル／ポルトガル）
ファン・ヒチャン（シャルケ／ドイツ）
▼FW
イ・ドンギョン（蔚山HD）
ソン・フンミン（ロサンゼルスFC／アメリカ）
オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ／トルコ）
オ・セフン（清水エスパルス／日本）