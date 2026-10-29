アル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、バロンドール受賞者の中から選ばれるBOAT（Best of All Time：史上最高）賞を受賞した。28日、スペイン紙『アス』やイギリスメディア『TNT Sports』などが伝えている。

UEFA（欧州サッカー連盟）はフランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』と共同でBOAT賞を新設。これはバロンドールを2回以上受賞した選手の中から、最も偉大な受賞者を選出するもので、シーズンごととなる投票はバロンドールの公式サイトにて行われたが、投票するには1票につき1ユーロ（約175円）の支払いが必要となっていた。

対象となったのはバロンドールを5度受賞しているC・ロナウドのほか、8度受賞しているリオネル・メッシや3度受賞しているヨハン・クライフ氏ら10名となったなか、自身初のバロンドール受賞となった2008年次のC・ロナウドがBOAT賞を受賞した。

なお、今回の投票で1位となった2008年のC・ロナウドは当時、マンチェスター・ユナイテッドでプレーしており、プレミアリーグとチャンピオンズリーグ（CL）制覇に貢献し、全公式戦で42ゴールを記録していた。

また、投票結果ではメッシが2012年にバロンドールを受賞した際のパフォーマンスが2位にランクインしたほか、最終投票のトップ12はC・ロナウドとメッシのみで独占する結果となっている。