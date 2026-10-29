鹿島アントラーズは29日、韓国代表DFキム・テヒョンの負傷について発表した。

発表によると、キム・テヒョンは今月24日に行われた2026／27明治安田J1リーグ第12節の柏レイソル戦で負傷。検査の結果、右脛骨近位端骨折と診断されたものの、治療期間は非公表となっている。

現在26歳のキム・テヒョンは2025年1月にサガン鳥栖から鹿島に加入。今シーズンはここまで2026／27明治安田J1リーグでは7試合に出場していたが、しばらく離脱を余儀なくされることになった。