カラバオ・カップ4回戦が28日に行われ、マンチェスター・シティとブライトンが対戦した。
プレミアリーグでは首位に立つマンチェスター・シティと3位につけるブライトンの一戦は、30分にジョルジニオ・リュテールのシュート性のクロスにマリック・ヤルクエが合わせてアウェイのブライトンが先制したが、40分にマテオ・コヴァチッチのミドルシュートでマンチェスター・シティが追いついて前半を折り返した。
後半開始早々の47分にはジャウエン・ハジャムの折り返しをリュテールが右足で流し込んで再びブライトンが勝ち越したが、72分にはラヤン・シェルキの直接FKが、ヴィトール・レイスに当たってコースが変わってネットを揺らし、再びマンチェスター・シティが同点に追いついた。
試合は2－2まま90分が終了し、PK戦に突入すると、お互いに4人目のキッカーがGKにセーブされたなか、5人目のキッカーを務めたルイス・ダンクのシュートもGKヘロニモ・ルジが2人連続でセーブし、4－3で決着。マンチェスター・シティがカラバオ・カップ準々決勝に駒を進めた。
【スコア】
マンチェスター・シティ 2－2（PK戦：4－3） ブライトン
【得点者】
0－1 30分 マリック・ヤルクエ（ブライトン）
1－1 40分 マテオ・コヴァチッチ（マンチェスター・シティ）
1－2 47分 ジョルジニオ・リュテール（ブライトン）
2－2 72分 ヴィトール・レイス（マンチェスター・シティ）