カラバオ・カップ4回戦が28日に行われ、マンチェスター・シティとブライトンが対戦した。

プレミアリーグでは首位に立つマンチェスター・シティと3位につけるブライトンの一戦は、30分にジョルジニオ・リュテールのシュート性のクロスにマリック・ヤルクエが合わせてアウェイのブライトンが先制したが、40分にマテオ・コヴァチッチのミドルシュートでマンチェスター・シティが追いついて前半を折り返した。

後半開始早々の47分にはジャウエン・ハジャムの折り返しをリュテールが右足で流し込んで再びブライトンが勝ち越したが、72分にはラヤン・シェルキの直接FKが、ヴィトール・レイスに当たってコースが変わってネットを揺らし、再びマンチェスター・シティが同点に追いついた。

試合は2－2まま90分が終了し、PK戦に突入すると、お互いに4人目のキッカーがGKにセーブされたなか、5人目のキッカーを務めたルイス・ダンクのシュートもGKヘロニモ・ルジが2人連続でセーブし、4－3で決着。マンチェスター・シティがカラバオ・カップ準々決勝に駒を進めた。

【スコア】

マンチェスター・シティ 2－2（PK戦：4－3） ブライトン

【得点者】

0－1 30分 マリック・ヤルクエ（ブライトン）

1－1 40分 マテオ・コヴァチッチ（マンチェスター・シティ）

1－2 47分 ジョルジニオ・リュテール（ブライトン）

2－2 72分 ヴィトール・レイス（マンチェスター・シティ）

【ハイライト動画】一進一退の一戦はPK戦の末にマンチェスター・シティに軍配