「誰も助けてくれない」「結局、自分で何とかするしかない」と感じて苦しくなることはありませんか? 仕事や人間関係、お金の悩みなどでつらい状況にいると孤独を感じやすいものです。本記事では、「誰も助けてくれない」と感じる原因を解説したうえで、対処法や心を軽くするヒントを紹介します。

「誰も助けてくれない」と感じるのはなぜ?

まずは、なぜ誰も助けてくれないという思いが生まれるのかを考えてみましょう。

つらいときは孤独を感じやすい

人は、疲れているときや落ち込んでいるとき孤独をより感じやすくなります。精神的な負担が大きいと、ものごとを悲観的にとらえやすくなり、「どうせ誰も理解してくれない」「自分だけが苦しい」と感じやすいものです。その結果、自ら周囲との距離をさらに広げてしまうことも少なくありません。

過去に助けを求めて断られた経験がある

過去に助けを求めて断られた経験があると、「どうせ今回も無理だろう」と考えるようになる場合があります。また、人に期待して傷つくことを避けるために、最初から期待しないという防衛反応が働くことも。その結果、助けを求める前から諦めてしまうのです。

「迷惑をかけてはいけない」と思い込んでいる

「人に迷惑をかけてはいけない」という思いから、誰かに頼ることができない人もいるでしょう。もちろん大切な考え方ですが、行きすぎると困っていても助けを求められなくなってしまいます。この思い込みが、さらに自分を苦しめることもあるのです。

助けを求めることを「甘え」と考えている

責任感が強いタイプに多いのが、「人に頼るのは甘えだ」という考え方。こうした考えを持っていると、困っていても相談をためらい、ひとりで抱え込んでしまう傾向があります。誰かが手を差し伸べてくれていても、それに気付けない場合もあるでしょう。

「誰も助けてくれない」と感じたときの対処法

この状態を放置すると、心身の不調につながる恐れがあります。自分の苦しさに気付いたら早めに動くことが大切です。ここでは、対処法を紹介します。

ひとりで抱え込まず相談する

助けを求めるのに抵抗があるという人でも、相談することはできるのではないでしょうか。最初から相手に何かを頼むのではなく、話を聞いてもらうだけと考えればハードルを感じにくいはずです。相談できれば、相手からサポートを申し出てくれる可能性があります。 それがなかったとしても、信頼できる相手に話すだけで気持ちが整理され楽になることもあるでしょう。

「助けてほしい」を言葉にする

周囲はあなたが困っていることに気付いていない場合もあります。助けを求めることは問題解決のための行動のひとつです。ためらう必要はありません。勇気を出して「助けてほしい」を言葉にしてみましょう。

環境を変える選択肢を持つ

職場や人間関係が原因の場合、その環境から距離を置くことも選択肢のひとつです。無理に耐え続ける必要はありません。ただし、何も考えず衝動的に動くと後悔することになる恐れもあるので、計画的に動きましょう。

小さな支援やつながりを探す

家族や友人だけが支援先とは限りません。地域の相談窓口やオンラインコミュニティなど、小さなつながりが支えになることもあります。ネット検索やSNSなどを使い、自分に合いそうなものがあるか調べてみましょう。

「誰も助けてくれない」という考えから抜け出すヒント

最後に、「誰も助けてくれない」という考えから抜け出し、心を軽くするヒントを紹介します。

「助けてもらう＝弱さ」ではない

誰かに頼ることは恥ずかしいことではありません。むしろ、自分の限界を理解し適切に支援を求められる人のほうが、長期的には安定して問題を解決できます。

自分自身を追い込みすぎない

完璧を求めすぎると、少しの失敗でも自分を責めて苦しくなってしまいます。まずは、「今の自分でも十分頑張っている」と認めてあげることが大切です。

“自分が自分を大切にする”意識を持つ

周囲の支援は大事ですが、自分が自分を大切にすることも同じくらい大事です。十分な休息を取る、好きなことをする、小さな成功体験を積むなど、自分を労わる行動を意識してみましょう。

まとめ

大切なのは、ひとりで抱え込まずに周囲へ助けを求めることです。また、「助けてもらうことは悪いことではない」と考え方を少し変えるだけでも心は軽くなります。孤独を感じたときこそ視野を広げ、自分を支えてくれる人や場所に目を向けてみてください。