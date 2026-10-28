今日の運勢 10月29日（木）「12星座占いランキング」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月29日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月29日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？ときめきを気軽に楽しめる日。ひとつに決めきれなくても、今日は無理に答えを出さなくて大丈夫。迷う時間さえ楽しむくらいの軽さが、良い流れを呼び込むでしょう。人通りの多い場所にあるカフェに出かけると、うれしい出会いがありそう。好奇心がさえわたる日。気になったことは、その場で調べたり詳しい人に質問したりしましょう。興味のある講座をのぞいたり、旅先の情報を集めたりするのも良さそうです。お肉料理でパワーを補給すると、行動力がぐんとアップ。無理せず輝ける日。何でも自分で仕切ろうとするより、周りに少し任せてみましょう。かえってあなたの存在感が際立ちます。完璧な計画にこだわらず、思いつきを大事にして。新しい目標を立てるのも良さそう。お祝いの席に参加するのもあり。気持ちを整理できる日。「こうしなければ」という思い込みが、知らないうちに自分を縛っているのかも。家族や身近な人に話してみると、案外あっさり解決策が見つかりそうです。部屋の換気もおすすめ。黄色のアイテムを取り入れてみて。足並みをそろえたい日。グループの中で話を先に進めたくなっても、今日は周りのペースに合わせるほうが結果的にうまくまとまります。何か意見を伝えるときは、一呼吸おいてからにしましょう。友人と食事をするのも吉。バランス感覚がさえる日。対人関係におけるスケジュール調整も、うまくやりくりできそう。予定が重なっても、柔軟に対応すれば誰とも気まずくなりません。パートナーとの会話もスムーズにできそうです。有酸素運動で体を動かしてみましょう。ひとつの区切りを迎えられる日。続けてきた勉強や趣味が、ちょうど満足のいく形にまとまりそう。達成感を味わったら、次に挑戦したいことを友人に話してみて。新しい仲間との縁も広がります。玄米を取り入れた食事が運気アップに。お金の使い方を見直したい日。「いつか役に立つかも」と続けている出費や、我慢の割に報われない節約はないか点検してみましょう。ひとつ手放すことで、全体のリソースがうまく回りそうです。スキルアップへの投資も良さそう。腰をストレッチすると◎。思いやりが仕事で光る日。効率を追うより、周りの気持ちを汲み取って動くほうが、全体の評価につながります。困っている人には、さりげなく手を差し伸べて。自分の直感も信じてみましょう。ドーナツやロールケーキを食べると、流れが良くなりそう。頑張りすぎて消耗しやすい日。頼まれごとを引き受けすぎたり、自分のケアを後回しにしたりしてしまい、疲れが一気に出そう。今日は仕事量を控えめにして、体調管理を優先しましょう。甘えるのも大切です。足の裏を刺激してあげるのもおすすめ。執着に注意したい日。損をしたくない気持ちが強まるほど、判断が頑固になりがち。目に見えない出費や失くし物にも気をつけて。今日は人目を離れて、心を静かに休めましょう。アメジストを身につけると、気持ちが穏やかに落ち着きそう。無理に動かないほうがよい日。停滞している話や、こじれた人間関係を動かそうとすると、かえって長引きそう。重たい話題は避けて、いったん保留にしましょう。疲れたら早めに休むのが何よりの回復法です。温かい飲み物で、心と体をゆるめて。何が起こるか分からないからこそ、身軽に一歩を踏み出せることもあります。先のことを考えすぎず、心が弾む方へ足を向けてみましょう。予定どおりにいかない寄り道が、思いがけない楽しさを運んでくれるはず。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4