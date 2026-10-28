福島の郷土玩具「赤べこ」を製造販売するアカベコランドは、チロルチョコのパッケージをまとった赤べこが並ぶ立体樹脂シール「チロルチョコ あかべこ クリスタルシール」を10月24日に発売する。価格は550円で、公式オンラインショップでは予約を受け付けている。

「チロルチョコ あかべこ クリスタルシール」 (C)チロルチョコ

チロルチョコ5種をまとった赤べこが並ぶ立体シール

シールには、チロルチョコの「コーヒーヌガー」「ミルク」「ビス ブルー」「ビス ピンク」「ビス イエロー」の5種をまとった赤べこと、チロルチョコのパッケージ柄が大小並ぶ。樹脂が盛り上がった立体仕様で、光の角度によって輝きが変わるクリスタル加工を施した。台紙サイズは約95×200mm。チロルチョコの商品化許諾を受けて製造・販売する。

「チロル赤べこ」と「赤べこクリスタルシール」を組み合わせた新商品

同社は2026年1月、チロルチョコのパッケージをまとった「チロル赤べこ」「チロルまめべこ」「チロル豆だるま」を発売した。同年に発売した「赤べこクリスタルシール」は初回販売分が完売し、予約販売の第2弾も実施したという。同商品は両シリーズを組み合わせたもので、同社はスマートフォンやノート、手帳に貼って持ち歩ける「溶けないチロルチョコ」としている。

赤べこは、約400年前の天然痘流行の際に「厄除けの牛」として会津に伝わったとされる郷土玩具。代表取締役の渡邊高章氏は「チロルチョコという誰もが知っているお菓子の力を借りて、赤べこ好きを全国の子どもたちにまで増やしていきたい」とコメントしている。

「チロルチョコ あかべこ クリスタルシール」の台紙全体 (C)チロルチョコ

アカベコランドの店舗と公式オンラインショップで販売

販売場所は、アカベコランドの飯盛山店と七日町店、福島県内の土産店など。公式オンラインショップ(BASE)では予約を受け付けており、10月26日以降に順次出荷する。