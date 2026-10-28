ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、日本代表MF三笘薫の復帰時期に言及した。27日、地元メディア『Sussex World』が伝えている。

三笘は今年5月9日に行われた2025－26シーズンのプレミアリーグ第36節ウルヴァーハンプトン戦で左ハムストリングを負傷。この影響でFIFAワールドカップ2026のメンバーから外れ、5月25日にはハムストリングの手術を受けたことも発表されていた。

復帰に向けてリハビリを行なっている三笘は、8月2日にチームに合流したことが明らかになったが、UEFAカンファレンスリーグ（ECL）・リーグフェーズの登録メンバーからも外れ、9月・10月の代表ウィーク明けの復帰も予想されていたものの、依然として公式戦のメンバーから外れる状況が続いている。

そうしたなか、改めて三笘の状態について聞かれたヒュルツェラー監督は「カオルに関してはもう少し辛抱強く待つ必要がある」とまだ復帰まで時間がかかることを明かした一方で、「代表ウィーク前の復帰は難しいだろうけど、代表ウィーク明けには確実に戻ってこられるはずだ」と語っている。

これにより、11月の代表ウィークまでの残り4試合は欠場することが濃厚となった三笘だが、順調に進めば11月22日に行われるプレミアリーグ第11節のMF守田英正が所属するハル・シティとの一戦で今季待望の初出場をすることになりそうだ。