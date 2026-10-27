マンチェスター・ユナイテッドを率いるマイケル・キャリック監督は次節チェルシー戦もチームを指揮する予定だ。27日、イギリスメディア『BBC』など複数メディアが報じている。

現地時間25日に行われたプレミアリーグ第8節でボーンマスに敗れたマンチェスター・U。この結果、公式戦8試合未勝利となり、プレミアリーグでは最下位サンダーランドと「2」ポイント差の16位まで転落している。

成績不振に相まって、主力DFリサンドロ・マルティネスによるクラブ上層部への批判や、主将のMFブルーノ・フェルナンデスによる戦術への苦言など、チーム内には不穏な空気が漂っていた。後任監督候補が取り沙汰されるなど、キャリック監督の解任も現実味を帯びている状況となっている。

一部では今週中の解任も囁かれるなか、イギリスメディア『BBC』は「キャリック監督は今週末のチェルシー戦でも指揮を執る予定」と報道。また、同『スカイスポーツ』も26日にクラブ最高経営責任者を務めるオマール・ベラダ氏とスポーツディレクターのジェイソン・ウィルコックス氏が指揮官の将来について協議を行ったと伝えた。その結果、「キャリック監督には、選手たちと共に現状を好転させる機会が与えられた」と報じている。

背水の陣で挑むマンチェスター・ユナイテッドは次戦、31日に行われるプレミアリーグ第9節で、敵地『スタンフォード・ブリッジ』にてチェルシーと対戦する。