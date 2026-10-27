AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグフェーズ第3節が27日に行われ、京都サンガF.C.はホームでニューカッスル・ジェッツ（オーストラリア）と対戦した。

2025シーズンの明治安田J1リーグを3位で終えた京都は、クラブ史上初めてのACLE出場権を獲得。初戦は敗戦を喫したものの、前節はラーチャブリー（タイ）を1－0で撃破し、待望の“アジア初勝利”を挙げている。

試合は立ち上がり、京都DF志知孝明がエリア内でハンドをしたとしてオン・フィード・レビュー（OFR）の結果、ニューカッスル・ジェッツがPKを獲得。パトリック・ウッドはGKヘジ・ハウスの逆を突き、アウェイチームが13分に先制する。対する京都は32分、左サイドからのクロスにラファエル・エリアスがヘディングシュート、マルコ・トゥーリオも立て続けにシュートを放っていくが、GKジェームズ・デリアノフの連続セーブに阻まれる。

攻撃のリズムを掴んだ京都は38分、左からのグラウンダーのクロスにユン・ソンジュンが合わせるも、ニューカッスル・ジェッツDFも体を張って対応。しかし、前半の終盤にニューカッスル・ジェッツにPK。ウッドが再びPKを決め切り、リードを2点に広げる。それでも45＋6分に京都のアピアタウィア久がCKから1点を返し、1－2で前半を終える。

迎えた56分、京都はマルコ・トゥーリオが直接FKを沈め、同点に追いつく。その直後、ラファエル・エリアスに決定機が2度目訪れたが、逆転とはならず。しかし、アレックス・ソウザのクロスにマルコ・トゥーリオがボレーシュートを叩き込み、ついに逆転。厳しい判定でPKから2失点を喫したが、60分に試合をひっくり返す。

続く67分にはラファエル・エリアスがネットを揺らし、京都は2点のリードを奪うと、84分にはDFラインの背後を突いたアレックス・ソウザがさらに追加点。その後、スコアは動かず、京都は5－2の逆転勝利を収めた。

次節は来月3日に行われ、京都は敵地でコンアン・ハノイ（ベトナム）と、ニューカッスル・ジェッツはホームで上海海港足球倶楽部（中国）とそれぞれ対戦する。

【スコア】

京都サンガF.C. 5－2 ニューカッスル・ジェッツ

【得点者】

0－1 13分 パトリック・ウッド（PK／ニューカッスル・ジェッツ）

0－2 45＋2分 パトリック・ウッド（PK／ニューカッスル・ジェッツ）

1－2 45＋6分 アピアタウィア久（京都）

2－2 56分 マルコ・トゥーリオ（京都）

3－2 60分 マルコ・トゥーリオ（京都）

4－2 67分 ラファエル・エリアス

5－2 84分 アレックス・ソウザ（京都）



【動画】マルコ・トゥーリオのボレー炸裂で逆転に成功！



