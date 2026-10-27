今日の運勢 10月28日（水）「12星座占いランキング」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月28日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月28日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？自分らしくオシャレを楽しみましょう。抜群の存在感で、周りから注目を集めそうです。自信が湧いてくる日なので、気になる人にもアピールしてみて。週末デートの約束ができるかもしれません。気を張らずに、落ち着いた気分で過ごせるようです。リラックスできていると、会話や仕草にあなたの良い面が出てくることでしょう。誰かにお願いしたいことがあれば素直に話してみると上手くいきそう。行き詰まっていたことが今日はスムーズに進みそう。周りの意見を参考にしつつも、途中で諦めないようにしましょう。望んでいたことが上手くいくと、やってみて良かったと思えるようです。貸していたものが戻ってきたり、忘れていたヘソクリを見つけたりと、ちょっとした幸運に恵まれそう。パートナーや恋人とじっくり話すのにも良いタイミングです。役割分担などを改めて確認しておくと安心でしょう。やりたかったことができるタイミング。集中力もアップしているため、勉強などもはかどるようです。心の底から楽しめることに出会えると、一生の宝物にもなることでしょう。お気に入りのSNSに投稿するのもおすすめ。先手で動くとスムーズな日。待つよりも自分から仕掛けていくと良いでしょう。どうなるか分からないことに対しても、まずは動いてみてから修正していくと◎。ポジティブな言葉を周りと共有するのも大切なようです。落ち着いた雰囲気の中で自分を取り戻せそう。忙しさから解放され、好きなことをする時間を持てそうです。創作活動、またはリラックスするための瞑想など、自分自身をリフレッシュさせる時間を大切にしましょう。忙しい一日ではありますが、自分のペースでサクサクと進めることができそうです。周囲にも自分がやりたいことなどをしっかり伝えておくと良いかも。用事が済んだ後は、自分の時間を楽しみましょう。「やりたいことが進まない」と焦ってしまいそうですが、慌ただしい時こそ意識して隙間時間を作ってみてください。30分だけでも時間を見つけて手を動かしてみると、意外とスムーズに進むはずです。急な出費などありそうですが、お金の使い方に対して考え方が変わるなど、良い方向へいくようです。変わらないと思っていたことに目を向けて、現実をしっかり見ると解決策が見つかりそう。日中は人と会う機会が多く、何かと慌ただしくなりそう。夜に疲れを感じたら、湯船に浸かってしっかり身体を温めましょう。今の肌状態に合ったスキンケアを取り入れるなど、リラックスして過ごしてください。生活習慣や仕事に対する姿勢を見直してみましょう。自分の良さを活かせるよう、無駄に感じるものは省いていくと良いかも。模様替えをすると、さらにモチベーションが高くなるようです。自分自身の内面やどんな欲求を持っているのかを見つめ直してみましょう。他者との間で上手くいかないことがあれば、改善できる方法が見つかるかも。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、琴線に触れると話題に。開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/