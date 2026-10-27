【四柱推命＊今月の運勢】2026年10月31日までの運勢「10月生まれ」（誕生日：10月8日～11月6日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年10月31日までの運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や金運、恋愛運をチェックして、10月の残りの日々をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■10月生まれの月運（10月8日～11月6日生まれ）情熱が高まる一方で、自分のペースや考えを周囲にも求めてしまいがちな時期です。歩調が合わない相手にイライラしてしまったら、いったん立ち止まり、周囲の意見にも耳を傾けてみましょう。相手の立場を考える余裕を持つことで、物事をスムーズに進めやすくなりそうです。頭の中で考え込みすぎたときは、読書や適度な運動などで気分転換を。気持ちを切り替える時間を意識してつくると、次に取り組むべきことも見えてくるでしょう。誕生日を迎える方は、これからの目標や数年先のライフプランを見直すのもおすすめです。恋愛面では、周囲から声をかけられる機会が増えそうです。会話では自分の話ばかりにならないよう、相手の話をよく聞くことを意識してみて。聞き上手になることで、あなたの魅力がより伝わりやすくなるでしょう。パートナーがいる方は、マンネリや将来への迷いを感じることもあるかもしれません。今すぐ結論を出そうとせず、これからどんな関係を築いていきたいのか、二人で落ち着いて話し合ってみましょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/