【四柱推命＊今月の運勢】2026年10月31日までの運勢「11月生まれ」（誕生日：11月7日～12月6日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年10月31日までの運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や金運、恋愛運をチェックして、10月の残りの日々をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■11月生まれの月運（11月7日～12月6日生まれ）責任ある立場や大切な役割を任されるなど、活気に満ちた時期です。仕事で新しいプロジェクトに関わったり、重要な判断を求められたりすることがあるかもしれません。プレッシャーを感じる場面もありそうですが、その分、やりがいや充実感も得られそうです。気持ちは前向きでも、知らないうちに疲れがたまることがあります。無理を重ねず、心身のコンディションにも気を配りましょう。恋愛面では、出会い運が上昇しそうです。心を動かされるような相手との出会いが期待できる時期ですが、展開が早いと感じても焦りは禁物。相手のことを知りながら、自分の気持ちを確かめていきましょう。パートナーがいる方は、普段なかなか話せない本音を伝えるチャンスです。相手を責めるのではなく、自分の気持ちを素直な言葉で伝えることで、心の距離を縮められるかもしれません。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/