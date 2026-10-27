【四柱推命＊今月の運勢】2026年10月31日までの運勢「8月生まれ」（誕生日：8月7日～9月6日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年10月31日までの運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や金運、恋愛運をチェックして、10月の残りの日々をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■8月生まれの月運（8月7日～9月6日生まれ）忙しく動き回る中で、アイデアも次々と湧いてきそうな時期です。仕事での外出や移動などが重なると、あっという間に時間が過ぎてしまうかもしれません。忙しいときこそ、睡眠や食事など、基本的な体調管理を大切にしましょう。ひらめいたアイデアは、すぐに実行するのではなく、必要な準備や周囲との調整を丁寧に進めることで、成果につながりそうです。また、周囲に協力を頼む際は、相手への配慮を忘れずに。仕事を任せきりにせず、感謝や説明をきちんと伝えることが大切です。恋愛面では、気持ちが盛り上がりやすい一方、熱が冷めるのも早くなりがちな傾向があります。出会いを求めている方は、その場の雰囲気だけで判断せず、相手をよく知ることを心がけましょう。オンラインでの交流や、普段とは違う場所に足を運ぶことにも出会いのヒントがありそうです。パートナーがいる方は、相手に頼りすぎず、自分の時間も大切にしましょう。二人の予定が合えば、少し遠出をしたり、旅行の計画を立てたりするのもよさそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/