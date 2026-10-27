【四柱推命＊今月の運勢】2026年10月31日までの運勢「9月生まれ」（誕生日：9月7日～10月7日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年10月31日までの運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や金運、恋愛運をチェックして、10月の残りの日々をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■9月生まれの月運（9月7日～10月7日生まれ）知性が冴え、精神的な成長を実感できそうな時期です。読みたかった本を手に取ったり、これからの人生についてじっくり考えたりするのに適しています。新しい知識を身につけることで、これまでとは違った視点を得られるかもしれません。一方で、考えが深まるあまり、周囲のちょっとした言動が気になりやすい傾向もあります。必要以上に深読みしたり、無意識に批判的な態度を取ったりしないよう、相手の立場や考え方も尊重しましょう。恋愛面では、年上の人や仕事関係のつながりから、ご縁が生まれる可能性があります。落ち着いて話せる場所で会話を楽しむと、お互いの価値観を知るきっかけになりそうです。パートナーがいる方は、これからの二人の未来について、前向きに話し合える時期です。言葉選びに思いやりを添えながら、お互いの希望を伝え合ってみましょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/