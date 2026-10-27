【四柱推命＊今月の運勢】2026年10月31日までの運勢「7月生まれ」（誕生日：7月7日～8月6日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年10月31日までの運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や金運、恋愛運をチェックして、10月の残りの日々をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■7月生まれの月運（7月7日～8月6日生まれ）少し神経質になりやすく、慎重な行動が求められそうな時期です。周囲のささいな反応が気になり、「みんなが自分を悪く思っているのでは」と考えすぎてしまうことも。思い込みから空回りしないよう、結論を急がず、目の前の相手と丁寧にコミュニケーションを取ることを意識しましょう。今は、スキルアップや資格の勉強など、自分の内面を磨くことにも適した時期です。知識を深める時間をつくることで、気持ちも落ち着きやすくなるでしょう。恋愛面では、新しい出会いを急いで求めるよりも、自分磨きや教養を深めることに力を入れてみて。気になる相手がいるなら、焦らず少しずつ距離を縮めていきましょう。パートナーがいる方は、気持ちが揺らいだときに、つい厳しい言葉を口にしてしまうこともありそうです。美術館やものづくりの体験など、二人で一緒に楽しめることを見つけると、自然と会話も弾みそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/