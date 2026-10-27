【四柱推命＊今月の運勢】2026年10月31日までの運勢「5月生まれ」（誕生日：5月5日～6月4日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年10月31日までの運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や金運、恋愛運をチェックして、10月の残りの日々をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■5月生まれの月運（5月5日～6月4日生まれ）対人運が上昇し、人とのつながりが広がりそうな時期です。憧れの人や、もっと親しくなりたいと思っていた相手との距離を縮めるチャンスがあるかもしれません。以前から会いたいと思っていた人がいるなら、自分から連絡を取ってみるのもよさそうです。周囲からの協力も得やすい時期なので、一人で抱え込まず、困ったときは仲間を頼ってみましょう。普段とは違う誘いにも目を向けると、新しいご縁につながる可能性があります。ただし、付き合いが増える分、出費の管理は忘れずに。恋愛面では、自然体の魅力が伝わりやすくなりそうです。趣味や共通の関心事を通じた交流にも、出会いのヒントがあるでしょう。周囲の人に紹介を頼んでみるのも一案です。パートナーがいる方は、ほかの人に心が揺れたり、刺激を求めたりしやすい傾向も。二人で映画を観たり、おいしいものを食べに出かけたりと、身近な楽しみを共有する時間を大切にしましょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/